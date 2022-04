Autovelox, i controlli si concentrano lungo le strade per il mare. In settimana 51 multe

Proseguono i controlli delle velocità sulle strade forlivesi da parte della Polizia Locale di Forlì. Durante la settimana i controlli hanno portato alla rilevazione di 51 verbali per il superamento dei limiti di velocità consentiti. Nei prossimi giorni i controlli si concentreranno lungo le direttrici verso le località marittime, meta delle gite fuori porta del periodo di festa. Nel dettaglio, martedì i le pattuglie con gli autovelox saranno lungo via Ravegnana, mercoledì in via Zampeschi e via XIII novembre, giovedì in viale Bologna, venerdì sulla Cervese (Carpinello ) e v. Brasini e sabato 23 sulla Cervese a Casemurate e Pievequinta.