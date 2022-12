Santo Stefano di solidarietà: oltre 800 persone alla Camminata di Babbo Natale

Sono state oltre 800 le persone che hanno partecipato alla Camminata di Babbo Natale di lunedì, promossa dal Lions Forlì Host e dal Leo Club con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, affrontando i due percorsi di tre e sette chilometri ideati dall'organizzazione. L'intera manifestazione è stata coordinata dai soci Camilla Sangiovanni e Mauro Rosetti, con la supervisione di Giulia Margotti e di Arianna Suozzo, rispettivamente presidente del Lions Club Forlì Host e del Leo Club.

La camminata, che è stata riproposta dopo due anni di sospensione a causa del Covid 19, ha come scopo quello di sollecitare i cittadini al movimento all'aria aperta. Inoltre è un momento di raccolta fondi da destinare in beneficienza. Infatti nei prossimi giorni verranno consegnati 5.500 euro all'Emporio della Solidarietà, la benemerita associazione con sede in via Lunga che si adopera per lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari surgelati, freschi e secchi, nonché di prodotti di prima necessità per l'igiene, a favore di famiglie e persone in difficoltà. Così pure sono stati consegnati agli organizzatori della camminata 112 occhiali usati da vista che, una volta rigenerati dall'apposito centro Lions nazionale, verranno inviati a chi pur nel bisogno non hanno le condizioni economiche per poterseli permettere; ciò in adesione al service "A te non servono, ma possono aiutare qualcuno" che il Lions Clubs International porta avanti da molti decenni contro la cecità.



A tutti i partecipanti è stato dato un omaggio, così come numerosi sono stati i premi sorteggiati grazie alle donazioni dei numerosi sponsor: Edera Atletica Forlì, Sifer lavorazione metalli, Scam macchine pulispiaggia, Cartaria Forlivese, Elcas, Trial, Iperpneus centro assistenza pneumatici, Giemme porte e finestre, Laborfid, Camorcia ascensori, Torrefazione La Forlivese, Gardini Cioccolato d'Autore, Sport Italia, Cvr Lavori edili, Famila, Soul Brothers Company, Big Power, Teknologica, Azienda Agricola Guarini Matteucci e Er Lux.