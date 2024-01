Natale, il bilancio della pista di pattinaggio: “Giudicata tra le più belle d’Italia in un contorno unico”

Domenica è arrivata la pioggia battente a chiudere in anticipo una delle principali attrazioni del Natale di Piazza Saffi, la pista ellittica di pattinaggio sul ghiaccio. Spettacolare il colpo d’occhio che regalava di sera, con un gioco di luci ad accompagnare le pattinate attorno alla statua di Aurelio Saffi. In tantissimi, saliti in cima al campanile di San Mercuriale, hanno preso per mano lo smartphone per immortalare lo scenario da fiaba. “Quest'anno la pista del ghiaccio di Forlì è stata fra le più belle in assoluto a livello nazionale a detta degli esperti nel settore, giudicata perfetta in tutto, curata nei dettagli e con un contorno di magia unico - afferma Riccardo Farneti, gestire insieme al fratello Ronny dell’impianto “Ice city” -. Un enorme soddisfazione per chi come noi vive di questo lavoro”.

Farneti non ha ancora un dato definitivo sulle presenze: “Non siamo riusciti a quantificare i numeri sugli accessi perché dobbiamo correre per liberare la Piazza e siamo ancora operativi in altre piazze fino a domenica 14 gennaio. Ma sono tantissimi coloro che si sono cimentati su questa attrazione. I giorni con più affluenza in assoluto sono stati l'8 dicembre, giorno che ha dato inizio alle festività, ma anche nei weekend di tutto c'è stato molto afflusso. Peccato per l'ultimo fine settimana caratterizzato dal maltempo, che ha limitato anche lo spettacolo della Befana, ma comunque la gente ha apprezzato lo stesso il tutto”.

A pattinare, prosegue Farneti, “tantissimi forlivesi che non hanno voluto mancare a quello che oramai è considerato l'evento dell'inverno in città. Ma in tanti sono arrivati non solo da tutta la Romagna, ma anche ad esempio da Bologna ed altre città dell'Emilia. Questa pista ha la capacità di riuscire a far divertire una clientela vasta, partendo dalle prime ore del mattino coi più piccoli per poi ospitare nel pomeriggio famiglie e tantissimi giovani e alla sera gruppi di ragazzi più grandi. Un enorme successo è stata anche la possibilità agli istituti scolastici di poter esercitare l'ora di educazione fisica sul ghiaccio, venendo a pattinare con un prezzo agevolato ad intere classi”.

I giudizi sono stati positivi: “Personalmente ho sempre sentito apprezzamento per tutto il contesto. Noi per primi cerchiamo di far sì che il pubblico sia contento e possa svagarsi staccando la spina dalle problematiche della giornata. In moltissimi ci hanno chiesto di poter prorogare il periodo d'attività, ma purtroppo quest'anno le date erano state prestabilite e non siamo riusciti a restare di più”.

Quanto al futuro dell’attrazione, “questa pista è nata per il contesto di Piazza Saffi, disegnata per questa posizione. Noi pensiamo che continuerà ad esserci anche per il futuro, anzi con delle migliorie che possano far crescere il tutto come facciamo dal 2008 cercando di dare sempre di più al pubblico”. Secondo i dati comunicati dal Comune, solo nei weekend si sono contate in totale oltre 240mila presenze. Come ogni Natale da alcuni anni a questa parte non sono mancate le critiche sull’investimento stabilito dall’amministrazione comunale.

“Personalmente non me la sento di giudicare cosa sia giusto o meno, penso solo che a Natale e nel periodo delle feste bisogna far sì che la gente, e soprattutto i più piccoli, possano vivere una fiaba e che sia sempre un punto di partenza dell'anno nuovo per guardare avanti”, conclude Farneti.