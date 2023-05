Le creazioni dei più fragili vendute online in tutta Italia: bomboniere solidali ma anche matite che "diventano" fiori

Bomboniere solidali, diari di viaggio personalizzati, kit di semina, matite piantabili: Ubuntu Pack, l'azienda forlivese di shop online dedicato alla vendita di alternative etiche e naturali, persegue i suoi obiettivi mettendo a disposizione dei suoi clienti un nuovo e ricco catalogo con proposte veramente originali in collaborazione con la cooperativa solidale CavaRei. "Abbiamo predisposto un catalogo che si compone di diverse collezioni - spiega Andrea Marozzi cofondatore di Ubuntu Pack - attualmente il filo conduttore è quello legato alle piante, kit di semina, sacchetti con i bulbi, con la lavanda, per passare alla collezione relativa all'igiene personale solida (shampoo e dentifricio) e arrivare ad articoli sartoriali, uno diverso dall'altro, realizzati dai ragazzi della Cooperativa CavaRei. E parliamo di sacchetti e diari fatti a mano. E, per finire, abbiamo anche un amaro, una proposta gastronomica".

"Quello che vogliamo è proporre idee di bomboniere che abbiano una certa utilità e, nel nostro caso, ciò che fa la differenza è che sono oggetti che coniugano il discorso ecologico e l'aspetto solidale - continua Marozzi -. E' da un mese che stiamo pubblicizzando la nuova proposta online e sta piacendo molto, dal nord al sud dell'Italia. L'ultimo ordine è stato spedito in val Brembilla, nel bergamasco, e riguarda matite piantabili - che dopo essere state usate vengono piantate e danno vita a fiori o piante - con un segnalibro personalizzato in cui sono stati scritti la data della laurea e il nome del laureato. Mentre in provincia di Palermo, per un matrimonio, abbiamo spedito i kit di semina con vaso e fascetta per ricordare l'evento. La cosa che sta piacendo di più è il fatto che le proposte racchiudono originalità, ecologia (materiali prevalentemente riciclabili) e l'aspetto solidale (gli oggetti, come detto, sono confezionati dal laboratorio CavaRei che impiega persone con difficoltà)".

"Abbiamo accettato volentieri questa collaborazione - spiega Margherita Giudici di Cavarei - Noi facciamo bomboniere da 30 anni e cerchiamo di realizzare sempre tutto a livello artigianale. Solo alcune volte abbiamo avuto necessità di acquistare da fornitori esterni. Quando abbiamo incontrato Ubuntu abbiamo capito subito che avevamo molte cose in comune e così abbiamo trovato un accordo: noi supportiamo lui nella commercializzazione online, creando i prodotti, e lui supporta noi perché propone i nostri prodotti ai suoi clienti. Ubuntu è stato molto disponibile ad accogliere alcune tipologie di oggetti realizzati da noi. Tra questi "Pezzi unici" ci sono anche piccoli minidiari da viaggio personalizzati, tutti diversi da loro e realizzati da persone uniche".

Il catalogo delle bomboniere è visionabile sul sito www.ubuntupack.com.