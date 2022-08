Volo di 70 metri, escursionista cade in un canalone: i soccorsi arrivano grazie all’app

È scivolato durante in escursione, precipitando per una settantina di metri in un canalone. Un forlivese di 65 anni è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena. L’incidente si è verificato giovedì mattina sul Monte Avorgnolo, nel comune di Santa Sofia. L’uomo si trovava fuori sentiero a quota 1050 metri, quando è scivolato ed è precipitato per circa una settantina di metri cadendo in un canalone. Fortunatamente l’uomo, socio Cai, si è fermato contro un albero che ha bloccato la caduta verso valle.

Grazie allo smartphone è riuscito ad utilizzare l’app GeoResQ (un app gratuita per i soci CaI che permette in servizio di geolocalizzazione e d’inoltro delle richieste di soccorso) per dare l’allarme al Soccorso Alpino. La chiamata, partita alle 12:06, è arrivata alla stazione Centrale del Soccorso Alpino che ha allertato la centrale operativa Monte Falco che si è preparata alla pronta partenza per la ricerca dell’infortunato.

L’app ha inviato alla centrale le coordinate che indicavano dove si trova il dispositivo, facilitando il ritrovamento dell’infortunato. Difficile le operazioni di recupero trovandosi in luogo impervio. Alle 13:45 la squadra composta da 5 tecnici è arrivata sul target: dopo un percorso di avvicinamento non facile ha raggiunto il ferito, mettendolo in sicurezza. Non è stato facile per l’elicottero arrivato da Pavullo giungere sul luogo data la folta vegetazione: un tecnico della squadra del Soccorso Alpino ha dovuto individuare e spostarsi dove la vegetazione era più rada e accendere il fumogeno per essere individuati dal mezzo di soccorso.

Una volta individuata la squadra e il target i tecnici del Soccorso Alpino e di Elipavullo hanno potuto evacuare l’infortunato con il pannolone che è stato trasportato all’ospedale di Cesena in codice 3.