Brutta caduta durante una gara di sci sull’Abetone: paura per un 62enne

Uno sciatore forlivese di 62 anni è rimasto ferito in modo grave durante una gara di sci sulle nevi dell’Abetone. Il fatto è avvenuto domenica mattina. L’uomo stava disputando una gara di slalom gigante categoria Master. Lo sportivo ad un certo punto è incappato in una brutta caduta, riportando un trauma cranico. L'uomo avrebbe temporaneamente perso conoscenza. Subito soccorso dagli "angeli della neve" della Polizia e dal personale sanitario, è stato collocato sulla tavola spinale e con il toboga trasportato a fondo pista dove c'era un’ambulanza della Misericordia. Con l’ausilio dell'elisoccorso Pegaso è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso.