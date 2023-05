Maltempo, precipita nel dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

Intervento di salvataggio mercoledì pomeriggio a Predappio Alta, una delle aree più colpite dall’ondata di maltempo. Una persona è precipitata in un dirupo, venendo soccorsa dalla squadra Spleo Alpino Fulviale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Raggiunta via terra, è stata immobilizzata e trasportata in zona idonea dove è stata poi recuperata dall'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia per venire poi portata in ospedale.

A Fiumana i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata per soccorrere una persona rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso. La squadra intervenuta tempestivamente ha provveduto ad estrarre la persona rimasta bloccata nell'abitacolo, portandola in salvo