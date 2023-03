Campane di vetro ribaltate a Coriano nella notte: ipotesi di vandalismo

Agata Christie a precisa domanda risponderebbe? “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. Potrebbe esserci un’azione di vandalismo dietro il ribaltamento di due cassonetti della raccolta del vetro a Coriano. In via Calamandrei, all’altezza dell’incrocio con via Pacchioni, il cappottamento della campana del vetro è riuscito. Con tanto di bottiglie di vetro distese sul marciapiede. Simile fotografia a poche centinaia di metri. In via Farini, angolo via Maseri, nei pressi della scuola dell’infanzia “Bruno Angeletti”. In questo caso il cappottamento non è riuscito, ma dal sottofondo della campana sono andate disperse decine e decine di bottiglie. Gli episodi si sono consumati nella nottata tra sabato e domenica. Non vi sono state raffiche di vento, per tal motivo prevale l’ipotesi di atti vandalici.



La campana di vetro in via Farini