Partito il cantiere della chiesa dei Servi del Cuore Immacolato di Maria

Almeno duecento persone hanno assistito, domenica, alla posa della prima pietra della nuova chiesa dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, presso l’Opera “Nostra Signora di Fatima”, a Vecchiazzano. Alla cerimonia, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, hanno preso parte anche il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi, Maurizio Gardini. E’ seguito un rinfresco per tutti i partecipanti e le autorità locali e alle 18.30 il vescovo ha presieduto la Santa Messa solenne nei locali dell’Opera. “Nel nome di Gesù Cristo - dichiara il vescovo in apertura del rito, subito dopo il saluto del superiore dell’Opera forlivese, padre Daniele Marzotto, alle autorità e ai presenti - collochiamo la prima pietra della chiesa che sorgerà su questo fondamento. Il popolo di Dio riceva la grazia e la forza santificante dei sacramenti. Qui sia invocato e lodato il nome del Signore nostro Gesù Cristo. A lui gloria e onore per tutti i secoli dei secoli”.

E’ seguita l’invocazione a “Nostra Signora del Rosario di Fatima”, cui è dedicata la chiesa. Un sacerdote dell’Opera, padre Abram Simpatia, ha poi letto il contenuto del verbale di posa della prima pietra: “A gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, a lode di Cristo verbo di Dio fatto uomo, salvatore e redentore di tutti gli uomini, sotto lo sguardo di Maria Santissima madre di Dio e della chiesa, il 5 marzo 2023, 113° anniversario della nascita di Santa Giacinta martire, essendo sommo pontefice Sua Santità Papa Francesco, vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, superiore della comunità Icms di Forlì padre Daniele Marzotto, alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, della comunità Icms di Forlì, dei rappresentanti del clero forlivese e di un considerevole numero di fedeli laici, è stata benedetta dal vescovo la prima pietra della chiesa di Nostra Signora del Rosario di Fatima. Il sacro edificio della nuova chiesa viene eretto sul terreno prospicente la comunità religiosa dei Servi del Cuore Immacolato di Maria di Forlì, donato dalla generosità della signora Linda Pellegrini. Il nuovo tempio è costruito sul modello architettonico ideato dall’architetto Lorenzo Raggi, curato e realizzato dall’impresa edile Stylcasa di Pier Giovanni Balzani. Intitolata a Nostra Signora del Rosario di Fatima, questa chiesa vuole essere auspicio per tutti i fedeli in Cristo a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Sull’esempio dei santi Francesco e Giacinta martiri e coadiuvata dal carisma del movimento ecclesiale “Famiglie del cuore Immacolato di Maria”, possa questa porzione della chiesa imitare sempre le virtù del cuore immacolato di Maria, per portare Cristo al mondo”.

Il suddetto verbale, redatto in triplice copia, è stato firmato dal vescovo Corazza, dal superiore della comunità forlivese dell’Icms padre Marzotto e dal sindaco Zattini, per poi essere inserito nel cilindro metallico, a sua volta cementato alla prima pietra dell’erigenda chiesa. Il primo cittadino di Forlì è intervenuto “a braccio” al termine della celebrazione, riconoscendo l’importanza dell’istituto forlivese dell’Icms, così attento alle famiglie e ai giovani e utilmente impegnato nella formazione ed educazione delle nuove generazioni. Approvato il 13 maggio 1991 dall’allora abate e vescovo di Subiaco, mons. Stanislao Andreotti, l’istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria è approdato ufficialmente a Vecchiazzano nel giugno 2007. La comunità forlivese, oltre che dai padri Daniele Marzotto e Abram Simpatia, è composta dai sacerdoti padre Roberto Argnani e padre Luciano Molinaro, nonché dal fratello religioso Maurizio Gianni.

L’Opera Nostra Signora di Fatima si trova in uno spazio verde di circa 3 ettari e mezzo di superficie, parzialmente destinato a coltivazione agricola. Si può sostenere la costruzione della nuova chiesa, intitolata a “N. S. Rosario di Fatima”, inviando un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo LaBCC, Iban IT52B0854213212000000287395 intestato a Istituto Servi del Cuore Immacolato di Maria, ma anche donando il 5x1000 alla Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi Onlus, C.F. 97604140158.