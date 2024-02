La pioggia non ferma la celebrazione del Capodanno Cinese in Piazza Saffi

La pioggia non ha fermato il Capodanno Cinese, la festa più importante della cultura asiatica. I costumi della tradizione cinese e la colorata danza del Drago e del Leone hanno sfilato in Piazza Saffi. L'Anno del Drago ha un significato simbolico speciale nella cultura tradizionale cinese. Il drago è uno dei simboli fortunati della cultura tradizionale cinese ed è considerato un simbolo di buon auspicio, potere e fortuna.

Per questo motivo, l'Anno del Drago è sinonimo di fortuna, prosperità e speranza. Il Capodanno cinese ha una storia lunga di oltre 4000 anni. La sua origine è legata alle leggende e alle tradizioni della cultura cinese antica. La festa ha radici nei riti per esorcizzare gli spiriti maligni e per augurarsi una buona fortuna e abbondanza nel nuovo anno. La data del capodanno cinese coincide con il primo giorno del calendario lunare cinese.