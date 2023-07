Alluvione, l’annuncio di Bonaccini: “Almeno 5mila euro a chi ha dovuto rottamare la propria auto”

Una banconota da 100 euro. Da destinare a chi ha subito danni dall’alluvione. A riceverla, accompagnata da una lettera, il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che su Facebook ha documentato il gesto di un cittadino. “Arrivano ancora lettere così, da parte di chi ha un cuore grande, con un contributo (grande o piccolo che sia ha comunque valore il gesto, prima ancora che la quantità) che verseremo assieme ai tantissimi altri arrivati direttamente sul conto corrente della protezione civile dell’Emilia-Romagna che sta raggiungendo i 50 milioni di euro”, spiega Bonaccini.

“Ovviamente rendiconteremo tutte le donazioni fino all’ultimo euro - prosegue Bonaccini -. Abbiamo deciso, d’intesa con il Commissario Francesco Figliuolo, che con le donazioni raccolte dalla Regione verseremo un contributo di almeno cinquemila euro a chi ha dovuto rottamare la propria auto a causa dell’alluvione (solitamente nessuno rimborsa mai quel danno) e per sistemare scuole e impianti sportivi danneggiati dall’alluvione. In attesa del rimborso al 100% che il governo ha promesso a cittadini, famiglie e imprese per i danni alle abitazioni e alle aziende. Peraltro dopo il terremoto di undici anni fa che colpi’ l’Emilia ottenemmo esattamente questo, dai governi precedenti”.