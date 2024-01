“Portiamo fuori dagli ambulatori i dubbi”: un incontro per capire meglio autismo e disabilità intellettiva

“Affrontiamo il domani insieme”. Questo il tema del convegno che si terrà sabato mattina dalle 8.30 nel Salone Comunale di Forlì. “L’idea di questo evento, nasce dal desiderio di “portare fuori” dagli ambulatori della Neuropsichiatria Infantile del capoluogo alcune delle domande che spesso ci capita di accogliere nel corso dei colloqui svolti con le famiglie e i ragazzi con autismo e disabilità intellettiva - spiega la dottoressa Michela Maretti, responsabile del centro spoke autismo minori di Forlì -. I dubbi più frequenti che inevitabilmente ci rivolgono sono: cosa succederà alla fine della scuola? E adesso che compie 18 anni come mi devo comportare? Chi ci seguirà dopo di voi?”

“Proprio per questo motivo - continua la neuropsichiatra - si è pensato ad un evento di condivisione, far sedere cioè allo stesso tavolo tutti gli interlocutori che si occupano della transizione all’età adulta: area sanitaria, sociale, scuola, politiche educative comunali e associazioni per le famiglie, con l’obiettivo di cercare di dare risposte su ciò che al momento il territorio di Forlì offre per questa fascia di età e di porsi, perché no, quesiti utili su cosa si può fare concretamente, ma soprattutto quali aspetti possono, e devono essere migliorati, nell’interesse delle persone con disabilità”.

“Mi ha riempito di soddisfazione vedere che i relatori invitati hanno subito accettato con entusiasmo così come hanno risposto immediatamente tutte le Associazioni delle famiglie del nostro territorio, che si sono rese disponibili alla partecipazione e all’organizzazione, per una buona riuscita dell’evento. L’auspicio - conclude Maretti - è che l’incontro possa fare da apripista, essere l’occasione quindi per lo sviluppo di una miglior consapevolezza del percorso di transizione all’età adulta e un primo passo per il miglioramento dei servizi inclusivi indirizzati alle persone con autismo e disabilità intellettiva che si accingono a diventare “grandi”, sicuramente dal canto nostro, continueremo la missione professionale, ma soprattutto umana, che ci appartiene da sempre”.