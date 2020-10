Coronavirus, altri otto studenti contagiati: una classe in quarantena

Sono otto i positivi in ambito scolastico individuati grazie all’attività di contact tracing, svolta dall’Igiene pubblica di Forlì: tre riguardano studenti di due scuole superiori di Forlì, il Matteucci e il Saffi Alberti, un altro uno studente dell'Alberghiero di Forlimpopoli, ma ci sono casi anche alle elementari: uno a Santa Maria Nuova di Bertinoro, uno alla Bersani di Forlì ed un alunno della scuola primaria di Galeata. Un positivo anche alle medie di Civitella. Un caso del Saffi Alberti è stato accertato in una classe dove era già stata rilevata una precedente positività: tutti gli studenti presenti in aula il 22, 23 e 24 ottobre sono stati messi in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto, ovvero dal 24 ottobre, con esecuzione di tampone nel decimo giorno e 14 giorni dall’ultimo contatto, senza esecuzione di tampone.



Per gli altri sette casi, spiega l'Ausl, "non sono stati individuati contatti stretti ad alto rischio con il positivo in ambito scolastico, ma solo contatti occasionali. Per i contatti occasionali non è prevista la quarantena, o la sospensione della frequenza scolastica, ma dovranno monitorare la comparsa di sintomi sospetti Covid (tosse, raffreddore, diarrea e congiuntivite) per dieci giorni dall’ultimo contatto a rischio e verrà loro proposto il tampone di inizio e fine sorveglianza".



A Galeata, aggiorna il sindaco Elisa Deo, ci sono 3 nuovi contagi: "Si tratta di un adulto e due minori appartenenti allo stesso nucleo familiare della donna segnalata nei giorni scorsi. Questi nostri concittadini risultano tutti in condizioni stabili e con sintomatologia non allarmante. Essendo i minori in età scolare, il servizio di Igiene Pubblica ha già avviato tutte le procedure di Contact Tracing e le relative valutazioni di controllo diagnostico attraverso i tamponi molecolari da effettuare nei prossimi giorni. Il dato complessivo aggiornato vede in totale 7 concittadini attualmente in isolamento domiciliare, seguiti con costanza dagli operatori sanitari preposti ed i medici di medicina generale".



A Bertinoro sono sei i nuovi contagi. Spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto: "Si tratta di una giovane concittadina assente da scuola già dal 12 ot tobre a causa della madre già positiva al Covid-19, un concittadino legato ai casi segnalati di venerdi, un concittadino legato a un caso familiare segnalato nei giorni scorsi e due nuovi concittadini contagiati, in corso di accertamento da parte di Ausl sulle dinamiche di contagio. Tutti questi nostri concittadini di oggi risultano tutti in condizioni stabili e con sintomatologia non allarmante. In totale ci sono 59 cittadini in isolamento domiciliare e due ricoverati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.