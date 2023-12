Covid, ecco la variante che circola in Romagna: “E’ molto simile alla classica influenza”

Il 50% delle persone che sono a letto in questi giorni con febbre, tosse e mal di testa, hanno il covid; le altre hanno l'influenza. I due virus se la stanno giocando alla pari e andranno avanti così per qualche settimana, forse verso la seconda metà di gennaio, quando i virus invernali raggiungeranno il picco, si registrerà un'impennata dell'influenza. Anche se l'epidemiologia non è una scienza esatta, il dottor Vittorio Sambri direttore dell’Unità Operativa Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina e docente del Dipartimento di medicina specialistica dell’Università di Bologna, si sente di affermare che a crescere di più, durante questo Natale, saranno i contagiati dall'influenza. La distinzione però, tra chi si ammala in maniera pesante e chi no, secondo il dottore, sarà sempre fatta da chi è vaccinato e chi no. "E' vero che i virus respiratori non vengono protetti completamente dai vaccini - spiega il dottor Sambri - ma chi si è vaccinato avrà un decorso più blando, chi non l'ha fatto potrebbe fare più fatica a uscire dalla malattia. Comunque entrambi i virus durano abbastanza poco, 3/5 giorni al massimo ed è sufficiente stare a riposo. Mi raccomando di non prendere l'antibiotico se non prescritto dal medico. Questo è molto importante".

Il covid, quindi, dottore non fa più paura? "Possiamo dire che è un virus che finalmente si è assestato - continua il dottor Sambri - Non è più quel Covid-19 che provocava una severa polmonite, ora è una normale infezione da Sars Coronavirus, un virus respiratorio molto simile alla classica influenza. E comunque dobbiamo sempre ricordare che l'influenza precovid faceva ogni anno 70 mila morti nei Paesi dell'Unione Europea. Non è proprio innocua, anzi. E' vero che sono persone anziane e con patologie metaboliche ma sono comunque pazienti che se non avessero contratto Covid o influenza avrebbero potuto vivere tranquillamente ancora per anni".

Al contrario del covid, che si è adattato all'uomo, l'influenza non è mai cambiata, ha sempre fatto il suo mestiere, con la sola variante che, durante il covid, utilizzando le mascherine, il virus non ha girato e i morti sono diminuiti moltissimo". Attualmente sono 4 settimane che i virus, sia influenzale che da covid, stanno girando molto tra la popolazione. Cosa bisogna fare? "Se si prende il virus - continua Sambri - bisogna stare a riposo, non fare sforzi fisici e usare la mascherina se si esce per qualsiasi motivo". Ma che tipo di covid sta girando in questi mesi? "In Romagna sta girando la variante JN.1.2 - spiega il dottore - Viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una variante d'interesse. Non è allarmante, ma bisogna tenerci gli occhi sopra, come del resto tutte le varianti di questi anni".