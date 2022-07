Nubifragio e grandine, Santa Sofia fa la conta dei danni: anche pali caduti e fango

Anche Santa Sofia deve fare i conti con l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì sera la vallata del Bidente. Il paese sono è stato colpito da un nubifragio con 40 millimetri di precipitazione associati vento e grandine. “Da una prima verifica gli eventi più forti si sono manifestati a Santa Sofia e a Corniolo - spiega il sindaco Daniele Valbonesi -. I danni segnalati riguardano allagamenti, macchine danneggiate, fango e vegetazione sulle strade, pali caduti e altro. Per fortuna non si segnalano danni alle persone”. Venerdì mattina era in corso la pulizia delle strade, sia provinciali che comunali, per le quali ci vorrà comunque tempo, almeno fino a sabato. “Sono state intensificate le attività di spazzamento e di ripristino. Non si segnalano interruzione sulla linea elettrica - continua il primo cittadino -. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per riportare la situazione alla normalità tra cui tanti cittadini che in maniera spontanea si sono messi al lavoro”.