Motori e solidarietà: all'Aeronautica Militare una domenica dedicata alla lotta contro il cancro

Il Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì ha ospitato domenica la “Distinguished Gentleman’s Ride”, la decima edizione del raduno motociclistico nato in Australia nel 2012 con il lodevole scopo di raccogliere fondi attraverso donazioni per la ricerca sui tumori e la salute mentale. Una “passeggiata motociclistica di veri gentiluomini e gentildonne” che rientra nelle attività - a livello mondiale - di sensibilizzazione sulle tematiche della salute alle quali l’Aeronautica Militare è da sempre attenta e promotrice e che si ricollega alle iniziative benefiche già poste in essere dalla Forza Armata a favore di diversi progetti su tutto il territorio nazionale.

Nell’ambito delle attività legate alla Distinguished Gentleman’s Ride, che ha toccato più città italiane e si è svolta in contemporanea in tutto il mondo, il 2° Gruppo è stato il primo ente dell’Aeronautica Militare ad organizzare alcune fasi dell’evento nella propria base di via Solombrini, mettendo a disposizione dell’organizzazione le proprie infrastrutture militari che hanno fatto da cornice ai momenti pre-partenza. Hanno aderito all’iniziativa più di duecento motociclisti che, dopo le fasi di riconoscimento, iscrizione e versamento offerte, sono stati fotografati presso il Piazzale Bandiera del 2° Gruppodove sono presenti l’aeroplano G-91 e il monumento dedicato alla memoria di Arturo Spazzoli che hanno offerto un suggestivo sfondo per la foto ricordo arricchita dal logo del Centenario dell'Aeronautica appositamente creato per l’occasione ed i banner della Distinguished Gentleman’s Ride.

Particolare interesse, hanno destato i video promozionali proiettati sotto i due gazebo istituzionali del 2° Gruppo sulle attività di restauro e recupero conservativo dei cimeli militari e mezzi dell'Aeronautica svolte dall’ente generando curiosità e domande soprattutto su quello relativo al Centenario A.M., sulla genesi del claim e l’origine del logo. La Distinguished Gentleman’s Ride è partita da Forlì intorno alle 11 e ha visto la spontanea collaborazione del personale militare e civile del 2° Gruppo coadiuvato dal comandante, il tenente colonnello Giorgio Agostini, che ha partecipato anche come centauro al raduno rinsaldando, così, il rapporto di vicinanza fra la comunità forlivese e il reparto. Prima della partenza il cmandante ha salutato tutti i partecipanti ringraziando per la numerosa e fattiva adesione all’evento per la raccolta fondi e ha evidenziato come “da un’iniziativa apparentemente lontana possano trovare convergenza le rispettive sensibilità delle persone comuni e della Forza Armata sulle tematiche di ricerca e beneficenza”.

Nelle foto alcune fasi della partenza