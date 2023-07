Eleonora, diploma da centista all'aeronautico: "L'Itaer è stata una famiglia. Dietro al mio 100 impegno e pianti"

Tra gli studenti diplomati col massimo dei voti all'Istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì c'è Eleonora Amanzio, che si definisce "una ragazza molto determinata, spontanea e che ama imparare cose nuove". Racconta di sè: "Alcune delle mie passioni più grandi sono: viaggiare, stare con le persone a cui voglio bene, leggere ed ovviamente il mondo dell’aviazione".

Quando è nata la sua passione per il volo?

"In realtà è una storia molto divertente. La prima volta che sono salita su un aereo mi sono messa a piangere, avevo paura che cadesse, e allora da lì mi è venuta la voglia di scoprire come potesse effettivamente volare un aereo, avrò avuto circa 10 anni".

La scelta dell'indirizzo "conduzione del mezzo aereo" è stata una diretta conseguenza?

"Si, anche se sono stata molto indecisa fino all’ultimo momento. Però sono dell’idea che l’indirizzo di conduzione dia un’infarinatura anche su qualche nozione di meccanica, e non viceversa, quindi ho scelto quello più completo".

Ha già avuto esperienze formative in tal ambito? Cosa ha appreso?

"Esperienze formative nell’ambito dell’aviazione ci sono state, come lo stage all’aeroporto di Forlì, sicuramente mi ha aperto gli occhi su altre carriere oltre a quella del pilota".

Come si è trovata all'Itaer?

"L'Itaer è casa, l’Itaer è famiglia, un posto in cui ho lasciato il cuore, è davvero una scuola che ha a cuore ogni singolo studente". Sono sempre stata una pendolare e quindi ho scelto di andare in una scuola lontana, facendo dei sacrifici, ma non mi pento".

Veniamo alla maturità. E' stata come se l'aspettava o più facile?

"Per me la maturità è stata abbastanza semplice, ovviamente ho studiato molto sia durante l’anno che nelle settimane prima della data dell’orale, l’ansia c’era, ma sapevo che avevo dato il mio massimo ed ero soddisfatta, lo sono tutt’ora. Sicuramente è impegnativa, ma non direi difficile".

Cinque anni coronati da un bellissimo 100. Cosa c'è dietro questo risultato?

"Dietro al mio 100 ci sono pianti davanti a 'Navigazione' e tanto impegno, insufficienze, recuperi e traguardi. Ma anche l'aiuto dei prof, dei miei compagni, le risate e le esperienze. Il voto è solo un numero che sicuramente mi dà una grande soddisfazione, ma è quello che c’è dietro ad avermi segnato".

L'insegnamento più importante che ha ricevuto?

"Sono tanti gli insegnamenti, sicuramente quello che l’impegno ripaga, e che se fai il tuo massimo i risultati si vedono, ma anche che la famiglia non è solo quella che ti cresce, ma anche le persone che ti stanno vicino e ti aiutano, credo sia il più importante".

Il ricordo più bello degli ultimi anni?

"Non posso scegliere un solo ricordo, son troppi, ma sicuramente l’emozione di vedere i miei amici uscire dalla maturità, soddisfatti e ricordami la prima volta che ci siamo visti. Ma anche quando la preside ha permesso a me ed alla mia migliore amica Camilla di suonare l’ultima campanella dell’ultimo giorno, che emozione".

Darà seguito al suo percorso di studi?

"Si, ho scelto di continuare gli studi ma in un altro ambito, nonostante l’aviazione rimarrà una mia grande passione e non mi penta assolutamente della scelta della scuola fatta. Sto provando in varie università, intraprenderò un percorso umanistico".