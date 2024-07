Emanuele Filiberto di Savoia al fianco di Modigliana: dal principe un aiuto per stimolare la creatività dei giovani

Giovedì speciale in quel di Modigliana. Si è svolto infatti l'incontro col principe Emanuele Filiberto di Savoia per la visita alla sala prove della scuola di musica dedicata ai giovani all’interno della rinnovata sede della Scuola di Musica Comunale "Pia Tassinari", che è stata insonorizzata e allestita grazie al finanziamento degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. "Una visita gradita, come ha dimostrato la presenza di molti cittadini, oltre ad essere un modo per ringraziare chi ci ha dimostrato vicinanza e sostegno per la ripresa del nostro territorio", le parole del sindaco Jader Dardi. Lo spazio inaugurato rappresenta un passo significativo per promuovere la creatività, l'aggregazione e lo sviluppo personale dei giovani modiglianesi.

Situata in via Mercato Vecchio 1, la sala prove è stata voluta e progettata proprio per offrire ai giovani musicisti, artisti e gruppi locali, un luogo dove poter esprimere liberamente quest’arte. Equipaggiata con strumentazione moderna e tecnologie all'avanguardia, offre l'ambiente ideale per sviluppare il talento e coltivare nuove passioni. "Poter offrire un luogo sicuro e stimolante dove potersi incontrare, collaborare e crescere insieme, è la massima aspirazione per un'Amministrazione Comunale che vuole incoraggiare i giovani a esplorare la loro creatività e a trovare nella musica e nell'arte, un mezzo di espressione e di sviluppo personale", le parole del sindaco.

Conclude Dardi: "Ringraziamo gli Ordini Dinastici di Casa Savoia per la generosa donazione perché con questo gesto ha permesso alla nostra Comunità oltre a beneficiare di uno spazio che promuoverà il talento emergente della nostra Comunità, di proseguire anche quella tradizione locale che ha visto, a partire dall’illustre soprano Pia Tassinari, generazioni di modiglianesi, distinguersi proprio in ambito musicale".