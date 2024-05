Un incontro e due camminate per ricordare l'ottantesimo anniversario del primo bombardamento su Forlì

In occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento del 19 maggio 1944 che colpì Forlì, verranno organizzati due eventi per ricordare quella tragedia che causò circa 130 morti e ferì 300 persone. Venerdì alle 20.45 nella Sala polivalente Don Bosco in via Ridolfi 29 il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica organizzerà un incontro per ricordare con immagini e racconti il devastante bombardamento e interverranno Mario Proli, storico e saggista, Fabio Blaco, fotoreporter, e Gabriele Zelli, cultore di storia locale. Nell'occasione Antonietta Valentini presenterà la pubblicazione "Walter Liverani. Un ragazzo forlivese (1929 - 1944)". L’ingresso è libero.

Le iniziative proseguiranno domenica, in occasione dell'ottantesimo anniversario del bombardamento alleato che colpì una parte consistente della città, quando verranno organizzate due camminate, condotte da Gabriele Zelli, per raccontare quanto successe e per conoscere i luoghi investiti dalle bombe. Gli appuntamenti si svolgeranno alle 9.45 e alle 16: il ritrovo sarà davanti alla Stazione Ferroviaria (piazzale Martiri d'Ungheria), da dove, dopo aver illustrato gli avvenimenti che coinvolsero tutta l'area, i partecipanti saranno condotti lungo l’ area ex Bartoletti, area ex Cantieri Benini, area ex Mangelli (ora I Portici), via Vespucci, via Ravegnana, porta San Pietro, viale Vittorio Veneto, piazzale Montegrappa. Le camminate, della durata di circa due ore, organizzate dal Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, sono adatte a tutti e non presentano particolari difficoltà. In caso di pioggia saranno rinviate a data da stabilire La partecipazione è libera e non occorre prenotare.



“Vogliamo far ricordare a Forlì quel bombardamento che fu il primo a colpire la città – spiega Gabriele Zilli – e a cui ne seguirono altri come quello di Piazza Saffi. Le due camminate saranno l’occasione per spiegare alle persone cosa è accaduto quel giorno e far vedere i luoghi coinvolti in quella tragedia. In realtà il primo bombardamento fu all’aeroporto il 17 marzo, ma quella zona essendo di campagna non veniva considerata parte della città".

"Durante le visite di domenica mostreremo anche la cappella che nel 1950 lo scultore Ugo Savorana realizzò all'interno della chiesa di Santa Maria del Fiore, dedicata al ricordo dei morti della Seconda guerra mondiale e in particolare ai molti residenti del quartiere che rimasero uccisi il 19 maggio di ottant'anni fa. All’interno sono riportati i nomi di tante vittime di quel bombardamento e può quindi essere considerato un vero e proprio monumento ai caduti. I morti durante la Seconda guerra mondiale a Forlì furono circa 2000, di cui 1200 civili e 800 militari, in un periodo in cui gli abitanti erano circa 60.000”.