Gioca nella Primavera del Cesena, Federico si è diplomato col massimo dei voti all'Iti: "Determinazione e dedizione dietro questo risultato"

Tra i centisti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Marconi di Forlì c'è Federico Valentini, calciatore della Primavera del Cesena. Si è diplomato con il massimo dei voti, frequentando la 5°B Elettronica. Studente atleta, continuerà la carriera professionistica e farà un'università telematica. "Sono pienamente soddisfatto del mio percorso all’itis e di quello che ho imparato - racconta -. L’unico neo sono stati gli anni del Covid che hanno limitato un po’ la presenza a scuola e di conseguenza hanno influenzato gli anni successivi".

Come mai ha scelto Elettronica?

"Ho scelto l’indirizzo elettronico perché sono sempre stato affascinato dagli apparecchi elettronici e dal loro funzionamento".

Con quale spirito ha affrontato la maturità?

"Essendo consapevole di poter raggiungere un gran voto mi sono posto come obbiettivo il massimo risultato al quale potevo ambire e mi sono impegnato per raggiungerlo".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"All’inizio degli esami ero fiducioso, quando poi sono usciti gli esiti delle prove scritte ne ero quasi sicuro".

Qual è stato il suo 'segreto' per raggiungere questo risultato?

"Non credo ci sia un segreto per raggiungere un risultato del genere. Penso che ciascuno, consapevole delle proprie capacità, debba con determinazione e dedizione puntare al massimo risultato per le sue possibilità".

Guardando indietro nel tempo, come è cambiato Federico in questi anni?

"Penso di essere rimasto sempre lo stesso, con gli stessi valori, ma migliorato in molti aspetti del mio carattere".

Progetti per il futuro?

"Per quanto riguarda il futuro penso di proseguire il mio percorso nel calcio iniziato anni fa affiancandolo allo studio in una università online".