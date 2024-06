Celebrata la Festa della Repubblica, il prefetto ricorda dall’alluvione: “Dalle istituzioni risposta tempestiva, generosa ed efficace“

“Il verde delle valli in aprile”. “Il bianco delle nevi delle Alpi”. “Il rosso delle fiamme dei vulcani”. Il tricolore, unione degli italiani, ha sventolato in Piazzale della Vittoria per la celebrazione del 78esimo anniversario della Repubblica. Sono stati i bimbi ad accompagnare l’ingresso della bandiera italiana sotto le note del “Va pensiero” di Giuseppe Verdi eseguito dalla banda Città di Forlì. “Il 2 giugno è una data che ha cambiato, per sempre, i destini del nostro Paese - è stato ricordato -. L’Italia di oggi, del supremo della vita e del supremo rispetto della dignità di ognuno, è figlia di quel giorno”. Nei giardini del Parco della Resistenza, il prefetto Rinaldo Argentieri, insieme ai sindaci dei rispettivi Comuni, ha consegnato i diplomi di onorificenze della Repubblica concesse a cittadini meritevoli residenti in provincia.





“E’ doveroso ricordare quello che è successo un anno fa con l’alluvione, i lutti, le ferite alle persone e al territorio, e il tanto che c’è da fare”, ha detto il prefetto Argentieri, mettendo in rilievo “la grande forza della solidarietà che ha permesso a questa terra e alle comunità di risollevarsi, fondamento della società civile e preciso dovere civico”. Hanno ricevuto un sentito “grazie”, i giovani Selim Ayach di Gatteo, Abderrahim Ben Rhouma di Cesena e Valeria Frasca di Forlì, “angeli del fango” di recente insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di “Alfieri della Repubblica”. Il prefetto ha parlato di esempio “di straordinaria gioventù, generosa, sorridente e concretamente operosa”. Ricordata anche “la solidarietà delle istituzioni pubbliche, che si manifesta nella cura delle interesse pubblico. Nell’alluvione, di fronte ad un evento senza precedenti ed ad uno scenario inimmaginabile, la risposta delle istituzioni pubbliche è stata tempestiva, generosa ed efficace”.

Una cerimonia anche per valorizzare il senso di cittadinanza attiva quale spirito vivificante dei valori della Repubblica (presenti la Cooperativa CavaRei di Forlì, la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, la Scuola Primaria “Livio Tempesta” dell’Istituto Comprensivo 5 “Tina Gori” di Forlì, il Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì e l’Istituto di Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli). Momento particolarmente intenso della mattinata l’esibizione “I colori dell’alluvione“ da parte degli alunni di quarta e quinta della scuola primaria “Livio Tempesta”.

Sono stati inoltre premiati i Maestri del lavoro Annalisa Morelli, Valter Fantini, Cinzia Tassinari, Marco Rinieri, Paola Babbi, Walter Bellini, Cristina Raggi, Massimo Ponti, Mirco Versari, Davide Zanchini (a ritirarlo il Console dei Maestri del Lavoro Massimo Marescslchi). Ordine al Merito della Repubblica Italiana ad Alessandro Albonetti, Ermes Battistini, Davide Maggioli, Vito Massimiliano Alagna, Sergio Faedi, Lino Pasquariello, Alessandro Ricci, Ludovico Scalia, Maurizio Albano, Stefano Chironi, Cesare Magalotti e Domenico Tampieri.