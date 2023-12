“Lucia ci chiede di aprire gli occhi e il cuore e di abbracciare l’unico amore che conta”

Come tutti i 13 dicembre da tempi immemorabili anche a Forlì si festeggia Santa Lucia, “una ragazza che da millesettecento anni brilla nel firmamento della Chiesa” come l’ha definita il vescovo Livio Corazza nell’omelia della messa delle 19. Si ripete pure il contrasto tra sacro e profano in un connubio tra bancarelle piene di torroni e una lunga fila di persone per la benedizione degli occhi o per accendere una candela davanti alla statua della Martire siracusana nell’omonima chiesa su Borgo Cotogni. La pioggia al mattino non ha rovinato la festa che continua ad attrarre un gran numero di forlivesi passeggiare tra bancarelle più che altro gastronomiche.



Il flusso di persone non ha dimenticato di entrare all’interno della chiesa su corso della Repubblica che dalla Martire siracusana prende il nome. Un viavai di persone, fino alle 20, ha partecipato ai vari momenti liturgici o si è recato nel luogo di culto anche solo per un saluto.

Il vescovo Corazza, nell’ultima messa della giornata, ha affermato che Lucia è una dei “tanti uomini e donne che con la loro vita brillano e illuminano la nostra vita preparandoci al Santo Natale”. In particolare Lucia fa parte di una schiera di “donne giovani, determinate” che non sono solo nomi sul calendario. Anzi, queste figure, lungi dall’essere “cose d’altri tempi”, pur apparendo figure “di cui sbarazzarsi, pietre di scarto”, in realtà “sono ancora lì che brillano per milioni di persone da secoli”.



La Santa propone un “Natale alternativo”, un po’ come fece Francesco quando andò “in mezzo alle montagne di Greccio”, cioè “aiuta a dare un senso profondo e vero” a questa festività “che rischia di essere soffocata da manifestazioni esteriori”. Lucia, morta giovane testimoniando la sua fede, “ci aiuta ad andare al sodo”, ci chiede “di aprire gli occhi e il cuore e di abbracciare l’unico amore che conta”, protegge “la vista per vedere l’essenziale, quello che veramente conta nella vita” dalle “false luci che abbagliano ma non illuminano né riscaldano la nostra vita”.