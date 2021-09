Guanti, scopa e palette: c'è "Forlimpopuliamo", la grande azione collettiva di pulizia del paese

Sabato è in programma la prima edizione di "Forlimpopuliamo", l'azione collettiva di pulizia della città artusiana, un modo concreto per sensibilizzare i giovani e gli adulti verso il tema dell’ambiente e del decoro urbano. A partire dalle 8, e fino alle 8.30 del mattino, in Piazza Garibaldi, a tutti i partecipanti saranno distribuiti pettorine, guanti e sacchi, con gli addetti del Comune si formeranno delle squadre che procederanno alla pulizia degli spazi individuati: strade, parchi e piazze. I rifiuti raccolti dai volontari saranno ritirati da un mezzo comunale e smaltiti correttamente.

"È con grande piacere - dichiarano Milena Garavini e Gianmatteo Peperoni, rispettivamente sindaca e assessore all’ambiente di Forlimpopoli - che lanciamo questa nuova iniziativa di sensibilizzazione ambientale e di cura per il decoro urbano. È anche grazie a percorsi come questi che si diffondo le buone pratiche di tutela del bene comune alle nuove generazioni, e sappiamo quanto ce ne sia bisogno in tempi come questi". È inoltre possibile suggerire un’azione di pulizia di una specifica area scrivendo a ecologia@comune.forlimpopoli.fc.it.