L'Italia ha la presidenza del G7, una sessione si terrà anche a Forlì: "Ci sarà un grande concerto"

Anche Forlì ospiterà un pezzo, relativo alla cultura, del G7. Come è noto, infatti, per il 2024 l’Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7. Il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America. Il G7, al quale partecipa anche l’Unione Europea, è unito da valori e principi comuni, e rappresenta il principale momento di confronto per le potenze occidentali.

La presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali che si articolerà lungo tutto il territorio nazionale. L’appuntamento principale, il vertice dei leader del G7, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno in Puglia. Tuttavia la data da segnarsi per Forlì è il 10 luglio, quando la città ospiterà alcuni eventi del “G7 della cultura”. “Quella di Forlì sarà una tappa rilevante, un momento storico per la città”, spiega il sindaco Gian Luca Zattini. L'organizzazione è ancora in corso, ma quel che si anticipa è che ci saranno appuntamenti culturali tra cui “un grande concerto, che pensiamo si svolgere a San Mercuriale avendo la migliore acustica”, sempre Zattini.

Non sarà l'unico evento internazionale dei prossimi mesi. “Dal 17 al 19 maggio, Forlì accoglie 4.000 giovani per lo European Youth Event – spiega l'assessore alla Cultura Valerio Melandri -. L'evento arriva grazie ad una proposta fatta assieme all'Università”. Anche in questo caso, spiega Zattini, “siamo una delle tre città scelte, le altre due sono grandi capitali come Berlino e Vilnius, anche questo caso è un appuntamento epocale per la nostra città”.