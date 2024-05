Lutto in val Bidente, muore imprenditore e volto noto della Misericordia locale

Galeata è in lutto per la morte di Roberto Giannetti, titolare insieme al fratello gemello Franco di una azienda di installazione impianti elettrici, e molto conosciuto in tutta la vallata per essere Governatore della Misericordia e membro della Protezione Civile. Giannetti è deceduto a 64 anni nella sua abitazione a Galeata nella notte tra giovedì e venerdì, colpito da infarto mentre stava dormendo. La sera precedente era uscito a cena con la figlia Erica poi era rientrato a casa ed è stato trovato dai familiari privo di vita nel letto la mattina successiva.

“Roberto era una persona unica – spiega Francesca Pondini, sindaca di Galeata – e sempre positiva: per lui non esistevano i problemi, perché c’era sempre un modo per risolverli. Lo conoscevo da tanto tempo visto che ha spesso lavorato con il comune per la rete pubblica, ma il nostro rapporto è diventato ancora più intenso durante l’alluvione, quando lui e il fratello si sono dati da fare con la Protezione Civile per aiutarci. Quando sono finalmente riuscita a superare la frana che aveva bloccata la zona in cui abito, lui è stato il primo a venirmi a soccorrere facendomi salire su un’auto. Era una persona su cui si poteva sempre contare per qualsiasi emergenza. Ora sarà sua figlia Erica a portare avanti il volontariato essendo anche lei nella Protezione Civile.

Questo notizia ha lasciato in tutti noi una incredibile sensazione di vuoto e mi stringo al dolore immenso di tutta la famiglia Giannetti. Un abbraccio ai suoi genitori Michelina e Corrado, a Franco, a Roberta, alle figlie Margherita ed Erica e a tutti i suoi affetti da me, dalla mia famiglia e da tutta l' Amministrazione Comunale. Grazie Roberto”. Il funerale di Giannetti, che sarà cremato, devono ancora essere fissati, ma con tutta probabilità si terranno lunedì nella chiesa parrocchiale di Galeata.