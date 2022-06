Il Giro d’Italia Under 23 transita oggi lungo la Cervese: gli orari del passaggio del gruppo

La prima tappa del 45° Giro d'Italia Giovani Under 23, Gradara - Riccione - Argenta, sabato passerà anche dal Forlivese. Il passaggio dei ciclisti avverrà lungo la Cervese provenendo da Casemurate, transitando per Carpinello tra le 14.14 e le 14.24. L’area sarà presidiata dalla Polizia Locale di Forlì e volontari. Il gruppo proseguirà verso San Pietro in Vincoli, San Pietro in Trento, per poi dirigersi verso Cotignola, Solarolo, Bagnara di Romagna, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. Poi si punta verso nord passando da Lavezzola fino al traguardo di Argenta.

Il Giro d'Italia Giovani Under 23 è la più prestigiosa e ambita corsa a tappe al mondo per giovani ciclisti e quest’anno si svolgerà dall’11 al 18 giugno con 7 tappe che toccheranno 6 Regioni con Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte e vedrà competere 176 atleti in rappresentanza di 35 team provenienti da 14 Paesi. E’ un appuntamento strategico per la crescita del movimento ciclistico italiano che muove una carovana di circa 650 persone e nel corso degli anni ha visto aumentare sempre più anche la visibilità e il gradimento a livello internazionale, ponendosi come straordinaria occasione di promozione per la storia, le eccellenze e la cultura del nostro Paese, attraverso la lente di ingrandimento del ciclismo. Nel corso delle sue 44 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni. L’edizione 2021 è stata vinta dal talento spagnolo Juan Ayuso Pesquera oggi già affermato professionista.