Diploma con lode all'Industriale 'Marconi' per Giulia: "Il segreto? Forza di volontà e impegno"

Il 28 giugno ha concluso il secondo ciclo di istruzione all’istituto tecnico tecnologico "Guglielmo Marconi". Giulia Lombini, 19 anni, è tra le studentesse che si sono diplomate con lode, indirizzo 'Chimica'. "Mi piace leggere e viaggiare - confessa -. Infatti nell’ultimo anno ho visitato diverse capitali europee. Mi piace uscire e andare a ballare con gli amici, ma anche dormire. Infatti molto spesso la sveglia non la sento nemmeno", ironizza.

Quali sono i motivi che l'hanno spinta a scegliere Chimica?

"Successivamente allo svolgimento del biennio, comune per tutti al "Marconi", e alle ore di orientamento ho pensato che le materie dell’indirizzo chimica e materiali fossero quelle più interessanti".

Ha avuto l'opportunità di vivere da vicino il mondo del lavoro?

"Si, ho effettuato l’attività di Pcto, ovvero la vecchia alternanza scuola lavoro, al quarto anno presso l’azienda Chemifarma Spa".

Il suo ciclo delle superiori si è concluso con la lode. Ha dovuto sacrificare le sue passioni per raggiungere questo obiettivo?

"Il raggiungimento di questo obiettivo non era nelle mie mire all’inizio del terzo anno, ovvero nel primo momento in cui si vengono ad accumulare i crediti che andranno a costituire parte del voto di maturità, però una volta visto che avevo le capacità di raggiungere anche questo traguardo devo ammettere che ho riposto più impegno nel conseguire certe valutazioni a scuola. Si può fare tutto senza sacrificare le proprie passioni: ovviamente è necessaria molta organizzazione, forza di volontà e tenacia".

Qual è l'ingrediente necessario per diplomarsi con un risultato così importante?

"Io credo che siano forza di volontà e impegno".

Qual è stato il periodo più complicato che ha trascorso all'Itis?

"Sicuramente l’ultimo periodo del quinto anno. Purtroppo la nostra zona è stata colpita dall’alluvione e sebbene io non mi sia stata personalmente toccata dal tragico evento la nostra vita si è un po’ come congelata in uno dei momento più ‘’tosti’’ scolasticamente parlando. Abbiamo ‘’perso’’ una settimana e nonostante possa sembrare un breve lasso di tempo in quel momento non lo è stato perché compiti, verifiche e interrogazioni si sono accalcati l’uno con l’altro".

E quello che ricorda con più piacere?

"Probabilmente la prima superiore e la quinta: in prima ci si affaccia a un ambiente nuovo che porta una ventata di entusiasmo in una persona di 14 anni; per quanto riguarda la quinta invece si è ‘’grandi’’ e si ha la possibilità di vivere la scuola secondo uno stile diverso secondo me".

Si iscriverà all'università o ha in mente altri progetti?

"Mi iscriverò a biotecnologie mediche".