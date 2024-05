Ucciso dalla Mafia, la scuola primaria di Santa Maria Nuova porterà il nome di Giuseppe Di Matteo

La scuola primaria di Santa Maria Nuova porterà il nome di Giuseppe Di Matteo, vittima della Mafia. Nato a Palermo il 19 gennaio 1981, fu rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993 all’età di dodici anni, in un maneggio di Villabate (vicino a Palermo). Dopo 779 giorni di prigionia fu ucciso a San Giuseppe Jato e il suo corpo fu fatto sparire. La cerimonia d'intitolazione si terrà il 25 maggio alle 20, mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo teatrale "L'appello - I compagni di Giuseppe di Matteo", interpretato dai ragazzi delle classi quinte, testo e regia di Denio Derni musiche del professor Ivan Bratti e della professoressa Elisa Nanni.

Durante tutto l’anno scolastico e coinvolgendo tutti gli studenti, la scuola ha realizzato un percorso sulla legalità intitolato “Libera scuola”. Tutte le classi, dalle prime alle quinte, sono state coinvolte in un coinvolgente percorso didattico e di animazione alla lettura e teatrale, condotto da Denio Derni e coadiuvato dall’insegnante Roberta Godoli. In particolare le classi quinte si sono impegnate in un vero e proprio laboratorio teatrale per preparare lo spettacolo che mette in scena le storie tragiche di alcuni bambini vittime della mafia e dà voce alla lunga prigionia di Giuseppe di Matteo.

Preziosi la collaborazione dell’Associazione Libera, coordinamento della Provincia di ForlìCesena, e gli interventi a scuola dell’ ex ispettore della Dia Pippo Giordano che ha raccontato la sua esperienza di lotta alla mafia in Sicilia e in particolare le attività di indagine su caso Di Matteo. Una delle storie messe in scena il 25 maggio ne “L’appello”sarà quella della strage di Pizzolungo, dove persero la vita la mamma di Margherita Asta e i due fratellini Giuseppe e Salvatore. Margherita Asta , referente regionale dei parenti delle vittime di mafia dell’Associazione Libera, sarà presente il 22 maggio nella scuola di Santa Maria Nuova per assistere alle prove dei ragazzi e portare il proprio ricordo e il suo messaggio di speranza e di perdono.

Alla serata e alla cerimonia di intitolazione saranno presenti Giuseppe Cosmo Siviglia, sindaco del comune siciliano San Giuseppe Jato; Gessica Allegni, sindaca del Comune di Bertinoro; l’assessora Sara Londrillo; la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gabriella Garoia; il referente dell’Associazione Libera della provincia di Forlì-Cesena, Franco Ronconi; l’ex Ispettore della Dia Giordano; il comandante della stazione dei carabinieri di Bertinoro, Antonio Baiano; la presidente del Consiglio d’istituto, Elena Campobasso. L’ingresso è gratuito.