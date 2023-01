Scoppia incendio in un garage, intervento in forze dei Vigili del Fuoco: nessun ferito

Paura nella prima serata di lunedì per un incendio divampato in un garage in via Pisacane, a Castrocaro. L’allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 18. Le cause sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. L’incendio ha sviluppato una densa nuvola di fumo, che ha invaso le unità abitative. Sul posto hanno operato tre squadre dal comando di Forlì ed una del distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, arginando le fiamme ed evitando la propagazione ai locali limitrofi, per poi mettere in sicurezza la struttura, dichiarando inagibile parte di essa. Presenti anche i sanitari del 118, ma nessuno ha riportato conseguenze fisiche.