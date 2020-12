Il 2020 si chiude con un incendio in un'abitazione: nessun ferito

Un incendio a poche ore dal 2021 ha tenuto impegnati nella tarda serata di giovedì i Vigili del Fuoco di Forlì, Modigliana e Rocca San Casciano. Il personale del 115 è intervenuto in via Puntaroli, a Modigliana, per spegnere un incendio divampato in un'abitazione. I pompieri, giunti anche con una autoscala, hanno impiegato alcune ore prima di aver la meglio sulle fiamme. Fortuna non vi sono feriti, ma l'abitazione ha subìto danni seri tali da non renderla agibile. L'incendio sembra essersi sviluppato dalla canna fumaria ed ha interessato parte della copertura in legno. Dal sindaco Jader Dardi "il più sincero ringraziamento" ai Vigili del Fuoco "per il preziosissimo lavoro che hanno svolto".