Vigili del fuoco a sirene spiegate in centro storico: fiamme nel garage sotterraneo di via Maceri

Sirene spiegate mercoledì sera in centro storico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti al civico 2 di via Maceri per un incendio divampato in uno dei box che si trovano nel garage sotterraneo, nei pressi di Piazza del Carmine e via Antonio Fratti. L’allerta alla sala operativa del 115 è arrivata poco prima delle 21.30. Dalla base di viale Roma sono partiti diversi mezzi, con i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere subito le fiamme. Il rogo ha interessato anche alcune auto parcheggiate nel garage interrato, ma i pompieri sono riusciti ad evitarne la propagazione al palazzo, mettendo in sicurezza l'area. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per chiarire le cause che hanno innescato il rogo.

Nella foto l'intervento dei Vigili del fuoco