Incendio divampa in un’abitazione: l’esalazione dei fumi è letale per una donna

Tragico incendio nella prima serata di venerdì, a Meldola. Una ultrasessantenne ha perso la vita per le conseguenze di un incendio divampato nella sua abitazione indipendente su due piani in via Sbaraglio. L’allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 19,30, quando passanti hanno notato del fumo uscire dalla casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Il personale del comando provinciale di viale Roma, presente con due squadre, è riuscito a trovare la donna e portarla fuori dall’abitazione, affidandola alle cure dei sanitari. Purtroppo nulla hanno potuto per strapparla alla morte malgrado la rianimazione. Per chiarire le cause del rogo sono intervenuti i Carabinieri.