Un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: vasto incendio in un campo

Un’alta colonna di fumo visibile da decine di chilometri di distanza. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 19, nella zona di Selbagnone, nei pressi della rotonda per Fratta Terme. Ad essere interessata dalle fiamme un’area coltivata a grano, fortunatamente già trebbiato, con le lingue di fuoco che si sono estese alla vicina boscaglia lato fiume. Un fronte di circa duecento metri, per una profondità di circa 500 metri, con l'incendio che ha attaccato anche diversi alberi. Sono diverse le squadre del comando provinciale del 115 che si sono attivate per spegnere il rogo.