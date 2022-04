Fiamme in un appartamento e tanto fumo: condominio evacuato con l’autoscala dei pompieri

Vigilia di Pasqua all’insegna della paura in uno stabile in via Bertini, dove sono ospitate al piano terra anche diverse attività commerciali. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al primo piano intorno alle 20, generando anche una densa nuvola di fumo nero per effetto dell'arredo che andava bruciato. L'intera palazzina è stata evacuata. I Vigili del Fuoco, tramite l'utilizzo dell'autoscala, hanno provveduto al salvataggio di una decina di persone bloccate nei terrazzi degli appartamenti ai piani superiori a quello interessato dall'incendio. Per cinque persone, tra cui anche dei bimbi, è stato necessaria l'assistenza da parte del personale di Romagna Soccorso intervenuto sul posto. Il personale del 115 ha operato con sei squadre, diversi mezzi e l’autoscala, mentre i sanitari del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e l’auto col medico a bordo. Per chiarire le cause del rogo hanno proceduto ai rilievi di legge i Carabinieri, mentre una pattuglia della Polizia Locale ha coordinato la viabilità.