Al via la demolizione della vecchia “Maroncelli”. Qui sorgerà la nuova “cittadella” educativa

Al via la demolizione della vecchia scuola media “Piero Maroncelli”. L’edificio, attualmente dismesso, occupa un’area molto vasta fra via Felice Orsini, Piazza Monte Grappa e via Paolo Bentivoglio. Nel 2016 gli alunni che occupavano il plesso sono stati trasferiti alla primaria “Dante Alighieri” dopo che verifiche strutturali ne hanno evidenziato la vulnerabilità sismica. E’ qui che sarà ricostruita la scuola, per un valore di circa 13 milioni di euro. La nuova Maroncelli sarà una vera e propria ‘cittadella’ educativa, moderna ed ecosostenibile, un punto di riferimento importante per la crescita scolastica dei nostri ragazzi e un ambiente polifunzionale all’avanguardia al servizio dell’intera comunità del centro storico. La nuova scuola ospiterà più di 20 aule, oltre a numerosi locali tecnici, laboratori, una biblioteca, l’aula magna, una palestra, gli spogliatoi, una terrazza multifunzionale e un auditorium. Non solo, gli spazi al piano terra saranno sezionabili, così da poter affrontare lavori in altri plessi, ospitare alunni distaccati da altri istituti o far fronte ad eventuali picchi di iscritti. Inoltre una porzione del fabbricato sarà riservata alle funzioni amministrative connesse con con l’attività scolastica. La ricostruzione vera e propria del nuovo plesso scolastico, in conformità alla tempistica dettata dal Pnrr, si concluderà entro e non oltre il 31 marzo 2026. L’impresa esecutrice dei lavori sarà la Cogen (Costruzioni Generali Neri).