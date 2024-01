Lotteria Italia 2023, tutti i biglietti vincenti: colpo milionario in Romagna

Nessun premio milionario nel Forlivese con l’edizione 2023 della Lotteria Italia, ma la Dea Bendata ha comunque fatto tappa in Romagna regalando un milione di euro al fortunato possessore del biglietto N 454262 venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. Durante la trasmissione "Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia", condotta da Amadeus, sono stati svelati i cinque biglietti a cui sono stati assegnati i premi di prima categoria, tra cui quello del valore di 5 milioni di euro, venduto a Milano (Serie F 306831).

Il secondo premio è andato al possessore del tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno, mentre il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie I 191375 venduto a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438 venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia.

PREMI DA 100MILA EURO - Queste le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro

P 192527 QUARTU SANT'ELENA (CAGLIARI)

M 245885 PIETRASANTA (LUCCA)

F 131600 POLESINE ZIBELLO (PARMA)

F 214883 TRIESTE

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BOLZANO)

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA (AREZZO )

I 257605 NAPOLI

I 063968 PIACENZA

N 200785 EBOLI (SALERNO)

L 207346 OTTAVIANO (NAPOLI)

C 071644 CATANIA

M 404056 ROMA

P 244070 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)

M 462363 ROMA

L 327933 SALACONSILINA (SALERNO)

LE VENDITE - Sono stati 616.570 i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Emilia-Romagna, con un aumento del 14% rispetto a un anno fa, quando ne furono acquistati 540.750. La provincia di Bologna, riporta Agipronews, si conferma leader con 223.890 tagliandi (+18,2%), davanti a Modena che chiude a quota 83.390 (+17,3%) e Parma con 66.440 biglietti staccati che cresce del 6,6%. Aumenti superiori alla doppia cifra percentuale anche a Forlì-Cesena, arrivata a 52.580 (+13,3%), Ferrara, che chiude a 44.180 (+14,5%) e Piacenza, per un totale di 39.310 tagliandi (+15,7%). Si cresce anche a Rimini, giunta a quota 42.540 biglietti staccati (+9.4%), Reggio Emilia 32.520 (+7,8%) e Ravenna, ultimo per tagliandi venduti a 31.720 e per crescita percentuale (+ 6,1%). Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Il trend positivo si conferma anche a livello nazionale: sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2023, secondo quanto comunicato dalla Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane. Un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.