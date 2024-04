Come sarà il Magyc, il museo dedicato alla ginnastica: allestimenti all’avanguardia, multimediale e immersivi

Adesso è ufficiale. A Forlì nascerà il Magyc (Museum of the Art of GYmnastiC), museo della ginnastica dedicato a Bruno Grandi, storico personaggio forlivese che è stato per anni al vertice della Federazione Internazionale della Ginnastica, della Federazione Ginnastica d’Italia oltre ad essere stato presidente reggente del Coni membro italiano del Cio. Il progetto di allestimento museale è stato presentato dall'amministrazione comunale in un post sui social.

Il Magyc sarà l’unico museo in Italia dedicato ad una disciplina sportiva ed avrà un'impostazione moderna, interattiva, fruibile e attrattiva per celebrare la storia e l'evoluzione di questo sport e sorgerà all'interno del complesso dell'Ex Gil, che riprenderà la sua vocazione originaria, essendovi già presenti uffici del Coni e di alcune altre federazioni sportive oltre al Nuovo Auditorium della Musica – Città di Forlì. L'Ex Gil è inoltre uno dei 16 punti di interesse del Miglio Bianco, percorso che si estende dalla Stazione Ferroviaria al Belvedere dei Giardini Pubblici, patrocinato dall'Unesco e unicum in Italia come catalogo degli ultimi quattro stili artistici italiani risalenti al primo Novecento.

Il Magyc sarà multimediale, potendo disporre di un percorso ricco di contenuti audiovisivi e postazioni per integrare la "gamification" come supporto integrato all'allestimento museale, interattivo ed immersivo, con laboratori in cui il pubblico potrà mettersi concretamente alla prova in prima persona e diventare protagonista tramite coinvolgimento ed esperienza emozionale, e presenterà una ricostruzione storica, con una linea del tempo che definirà i grandi eventi della storia della ginnastica artistica nazionale, internazionale e locale in relazione ai più grandi eventi storici e culturali che hanno scandito gli oltre 150 anni di storia di questa disciplina e corredata da teche con trofei, medaglie, coppe vinte in occasioni speciali.

Inoltre si svilupperà anche nell'area verde esterna all'edificio, con 5 anelli olimpici con al centro immagini tridimensionali in macro scala di ginnasti in azione sugli attrezzi dove hanno ottenuto risultati di assoluta eccellenza. Al suo interno, il museo ospiterà eventi di richiamo nazionale e momenti didattici ed educativi rivolti alle scuole e alla comunità forlivese, valorizzando la ginnastica come chiave di lettura di fenomeni culturali e sociali del mondo moderno e contemporaneo e testimone dell’evoluzione del rapporto dell’essere umano con il corpo.

“Il Museo della Ginnastica è uno dei progetti sui quali abbiamo lavorato maggiormente sin dai primi mesi del nostro mandato – scrive il sindaco Gian Luca in un post sulla sua pagina Facebook - e abbiamo deciso di farlo sorgere nell’Ex GIL. Ispirato al Museo Olimpico di Losanna, il Magyc avrà un’impostazione internazionale con un allestimento all’avanguardia, multimediale e immersivo che lo renderà interattivo, fruibile e attrattivo per celebrare la storia e l’evoluzione della disciplina della ginnastica Questo nuovo polo culturale continuerà il lavoro di riqualificazione del Miglio Bianco e dell’Ex Gil: il museo si svilupperà infatti anche all’esterno dell’edificio, valorizzando l’area verde confinante con lo spazio utilizzato per attività sportive da scuole e associazioni.

Dopo tanto tempo e tante promesse mai mantenute in passato, concretizziamo finalmente uno strumento per onorare Bruno Grandi e il suo lascito non solo nel mondo della ginnastica ma anche nella sua città. Con il pieno supporto del CONI, il MAGYC - Museum of the Art of GYmnastiC ‘Bruno Grandi’ ci permetterà di rendere Forlì una vera e propria capitale della ginnastica internazionale”.