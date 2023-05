Frane e smottamenti, si aggrava la situazione a Modigliana: “Limitare gli spostamenti”

C’è la Vallata del Tramazzo tra le aeree più colpite dall’intensa ondata di maltempo che da lunedì pomeriggio sta bagnando la Romagna. A Modigliana sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia ed altre precipitazioni sono attese nelle prossime. “A seguito della grave situazione meteo, che ha causato frane e smottamenti in gran parte del territorio, ho attivato il Coordinamento Operativo Comunale di Protezione Civile di Modigliana con la presenza dei Carabinieri, Carabinieri forestali, Ufficio Tecnico in stretto contatto con Protezione Civile e Polizia municipale”, informa il sindaco Jader Dardi.

“La gran parte delle strade provinciali che collegano il territorio di Modigliana hanno subito frane e smottamenti - prosegue il primo cittadino-. Interrotta via Trebbio con una frana dal versante di Dovadola ed una altra nel versante modiglianese, frane anche in via Ibola, via Casale, via della Costa, via S. Casciano, via Lago e in altre zone del territorio comunale. Interrotta anche via Baccagnano dal versante brisighellese verso Modigliana per un fronte di frana”

“Sono attivate le squadre di imprese private degli operai comunali, dei cantonieri provinciali, già operative sui luoghi di frana, attivate le forze dell'ordine, i volontari dei Vigili del Fuoco ed i volontari della Protezione Civile - conclude Dardi -. Una situazione grave, purtroppo destinata ad aggravarsi visto il protrarsi anche nella giornata di mercoledì della allerta meteo con la situazione di aumento del livello dei fiumi nel tratto dell'asta fluviale. Rinnovo l'invito riportato nella comunicazione di allerta meteo diffusa lunedì pomeriggio: si inviata a non avvicinarsi agli attraversamenti fluviali, non sostare sui ponti. Limitare gli spostamenti e muoversi solo per stato di necessità”.