La lode in Elettronica di Martina: "Questi cinque anni sono stati una scalata. Sono diventata molto più forte"

Diploma con tanto di lode per Martina Andreola, studentessa dell'istituto tecnico "Marconi" indirizzo Elettronica. Martina si definisce "una ragazza che ama sognare": "odio fermarmi alle apparenze e apprezzo conoscere in profondità ciò che mi circonda - sottolinea -. Amo curare la mia spiritualità che gioca un ruolo fondamentale nella mia persona e mi aiuta ad affrontare al meglio ogni situazione. Ho un carattere forte e amo usarlo per sostenere le persone che amo e raggiungere i miei obbiettivi".

Quali sono i suoi hobby?

"Nel tempo libero amo leggere thriller, andare in palestra e soprattutto cucinare perché lo considero un modo per dimostrare affetto alle persone che amo".

Tre anni fa ha scelto l'indirizzo Elettronica. Quali sono i motivi?

"Questo interesse è nato in seconda superiore, quando mi sono trovata di fronte a un bivio importante: che specializzazione preferissi. Pensando al futuro volevo impegnarmi in un settore stimolante, in continua evoluzione e l'elettronica si è dimostrata il campo che faceva al caso mio. Non nascondo che inizialmente non mi sentivo sicura della scelta, pensavo di capire poco i temi trattati e non riuscivo ad accontentarmi, dovevo sempre capire fino in fondo tutto, sicuramente questo mindset si è dimostrato cruciale in questo percorso".

E' stata ammessa all'esame con la media del 9.8, poi è arrivato il diploma con la lode. Ci ha messo molto impegno per raggiungere questo importante risultato, sacrificando anche il tempo libero?

"Come ogni obiettivo c'è voluto molto impegno per ottenere questo buon risultato. Per conseguire questo traguardo, però, mi sono imposta di non sacrificare il tempo che dedicavo a me stessa e ai miei amici perchè reputo che un buon legame con le persone che si amano e una buona salute mentale siano di gran lunga più importanti di un numero su un foglio di carta".

Che emozioni ha provato nel giorno della maturità?

"Gioia, non posso riassumerlo che con questa parola. Terminare un percorso di 5 anni carico di ricordi e insegnamenti mi ha fatta sentire soddisfatta e genuinamente entusiasta".

Il ricordo più bello?

"Sinceramente avrei molte cose da raccontare, in questi anni ho vissuto davvero tanti momenti felici. I più belli sicuramente li ho trascorsi con la mia amica Alice. Il suo carattere, più calmo e pacato, unito al mio molto carico e testardo mi ha sempre donato gioia. Ricordo ancora le corse fatte per I corridoi per non fare tardi, fra il ridere e l'ansia e tutte le mie immancabili cadute per le scale che finivano nelle risate".

Come riassume i cinque anni all'industriale?

"Li paragonerei a una scalata. Ci sono state tappe molto difficili e tristi, momenti che hanno fatto emergere I miei tratti più deboli, e altre che mi hanno donato tanta gioia e sicurezza. È stata un'anteprima della vita futura".

E' una scuola che suggerisce?

"Sicuramente sì, dà una preparazione ottima e propone progetti davvero interessanti. Il clima nelle classi è meraviglioso e si creano ricordi fondamentali.

Sicuramente, come in ogni campo, ci vuole determinazione per portare avanti e terminare il percorso".

Come è cambiata Martina durante il periodo delle superiori?

"Sono diventata molto più forte, sia psicologicamente che mentalmente. Ho capito che le avversità sono una parte necessaria e inevitabile in qualunque esperienza e ho sviluppato un modo di fare più ottimista e propositivo. Non vedo più ostacoli di fronte a me ma solamente sfide che devo vincere.

Il mio carattere, inizialmente riservato, ora è molto più espansivo e sincero, ho imparato che essere persone chiare e farsi rispettare non è maleducazione ma sinonimo di maturità".

Cosa farà nei prossimi mesi?

"Per prossimi mesi. Direi che ho in mente di godermi l'estate, viaggiare, coltivare ancora di più le mie amicizie e impegnarmi nel volontariato, perché reputo questa attività essenziale".