Martina, liceale da lode: "Non era un obiettivo, la scuola va molto oltre il semplice voto o una verifica"

Diploma con lode per Martina Freri, che ha chiuso il suo ciclo di studi al Liceo Scientifico. Per descriversi usa tre aggettivi: "solare, altruista e rumorosa". "In questo percorso ho sempre cercato di includere e di aiutare nel momento in cui le mie abilità risultavano necessarie - continua -. Sono una ragazza per niente permalosa che tende a ridere e a mostrare la mia felicità, sperando di poterla trasmettere anche a chi mi sta attorno. Sono sempre stata una di quelle persone a cui piace esplorare e scoprire nuove attività, ragione per cui i miei pomeriggi non sono mai stati occupati solamente dallo studio. Ho sempre fatto sport e ho fatto da babysitter durante i pomeriggi. Tra le tante iniziative mi sarebbe piaciuto svolgere un’attività di volontariato presso la Croce Rossa anche se, a causa di altri impegni, questo è un progetto che non sono ancora riuscita a portare a termine".

Si aspettava di diplomarsi con la lode? Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Non ho mai pensato di raggiungere la lode: questo non era un mio obiettivo. Volevo dare il massimo e riuscire a dimostrare le mie conoscenze e l’impegno che avevo dedicato allo studio e alla scuola e i risultati sono venuti da sé. Non è mai stata una mia ambizione prendere il voto più alto o uscire con la lode e solo dopo le valutazioni degli scritti ho maturato la consapevolezza di poter raggiungere questo risultato che prima mi era sempre sembrato molto astratto e lontano. Molti, tra cui i miei professori, avevano avuto una visione migliore della mia e già avevano capito che avrei potuto raggiungere questo splendido risultato, ma io non riuscivo a crederci, tant’è che fino a che non sono usciti i risultati non avrei mai scommesso di essere riuscita ad uscire con la lode".

Come descrive i cinque anni trascorsi allo Scientifico?

"Questa per me è stata un’esperienza meravigliosa che rifarei da capo se ne avessi la possibilità. Non è sempre stato un percorso lineare sia a causa di eventi esterni che hanno sconvolto il nostro modo di fare scuola come la pandemia e l’alluvione, ma anche per quanto riguarda la vita scolastica. Il liceo è stato un percorso impegnativo che spesso mi ha costretto ad affrontare ostacoli e a superare i miei limiti e per tutto questo gliene sono grata perché mi ha permesso di crescere. Un ruolo fondamentale è stato giocato sicuramente dai miei professori e dalle amicizie che si sono create che mi hanno permesso di vivere la scuola serenamente, svincolandosi dal semplice voto che, nonostante fosse la valutazione finale, non poteva in alcun modo rappresentare il percorso e le vere competenze che sono riuscita a sviluppare".

Ha un ricordo in particolare che vuole citare?

"Un evento che ha completamente alterato la mia visione della scuola e del mio obiettivo scolastico è avvenuto proprio all’inizio di quest’anno. Dopo una delle tante interrogazioni di quest’anno che, per quanto non fosse andata male, non aveva rispecchiato a pieno il mio impegno il mio studio, mi ero particolarmente demoralizzata perché non credevo di poter fare quel “salto di qualità” necessario per riuscire a esprimere tutte le mie conoscenze ed è stato in quel momento che una mia professoressa, a cui sono molto legata, mi ha preso da parte e ha stravolto il mio approccio nei confronti dello studio. Con quest piccolo gesto mi ha mostrato come io valessi come persona, oltre che come voto, anche agli occhi degli insegnanti e mi ha dato la forza necessaria per cambiare prospettiva e per riuscire a migliorare. La scuola è ancora molto focalizzata sul voto, su quella cifra assegnata alla fine di un percorso che pretende di descrivere un alunno, ma la scuola va molto oltre e proprio grazie a questa breve chiacchierata ho avuto la riconferma di come la cultura e tutto ciò che studiamo a scuola vada oltre il voto finale di una verifica o di un’interrogazione e per questo ne sarò sempre grata perché mi ha permesso di apprendere per un piacere personale, insegnandomi a far mie tutte le conoscenze impartite durante le lezioni".

Come ha vissuto l'ultimo anno?

"L’ultimo anno è partito come una sfida poiché ci siamo ritrovati a dover cambiare molti professori e questo inizialmente ci aveva allarmati. Nei primi mesi, però, questa tensione è diminuita e sono grata dei cambiamenti che hanno caratterizzato quest’anno. La quinta è stata un anno di conferme e di sfide che è stato possibile affrontare solo grazie al sostegno di alcuni nostri professori, come la nostra professoressa di italiano che, oltre a prepararci per l’esame, si è sempre preoccupata per noi, dando priorità all’aspetto umano. Grazie proprio a questo mi è stato possibile affrontare l’anno con tranquillità, riuscendo a trovare un equilibrio per conciliare la scuola alle uscite con gli amici e alle attività sportive, fondamentali nell’adolescenza".

E poi è arrivata la maturità? Con che stato d'animo ha affrontato le prove?

"Gli esami della maturità ci hanno perseguitati tutto l’anno e quando, alla fine della scuola, ho dovuto iniziare il grande ripasso per gli scritti non posso negare di essere stata un pò impaurita da queste prove. Poi, però, grazie all’aiuto degli amici e di una buona preparazione sviluppata durante l’anno scolastico mi sono resa conto che l’esame non era tanto diverso da quello che avevamo fatto tutto l’anno e che era solo una tappa necessaria per terminare questo percorso. I giorni degli scritti sono stati molto stressanti perché, per quanto sapevo di essere preparata, ci siamo ritrovati in un corridoio e la tensione era alta, ma nonostante tutto grazie all’incoraggiamento di un amico e al sorriso di un professore siamo riusciti a portarle a termine. E poi mancava solo l’orale. Inizialmente ho cercato di studiare in gruppi per ricevere nuovi spunti e per aiutarsi nei momenti di sconforto e questo mi ha permesso di vivere lo studio più serenamente, anche se non posso negare che la sera prima del mio orale, ultimo di tutta la classe, un pò di ansietta mi è venuta e solo grazie ai miei professori e ai miei amici sono riuscita a calmarmi e ad affrontare il colloquio con serenità".

Conclusa la prova orale quali sono state le sue sensazioni?

"Quando il presidente della commissione mi ha fatto vedere gli scritti e si è complimentato per il percorso non riuscivo ancora a crederci: mi sembrava che tutto fosse passato così veloce. Il mio colloquio è durato più di un’ora ma è come se di tempo ne fosse passata la metà. Uscita dall’aula mi sono sentita sollevata e tutte le tensioni della mattinata sono svanite nel momento in cui ho abbracciato i miei amici, fondamentali per il mio percorso di studio e per il risultato raggiunto. Dopo è stata subito una grande festa e, essendo l’ultima della mia classe, ho avuto la possibilità di salutare i miei professori e di ringraziarli per tutto il sostegno che mi avevano dato. Ancora non ho realizzato che il mio percorso liceale sia finito e che a settembre non mi ritroverò più nei banchi che hanno caratterizzato il mio percorso, però dopo l’esame sicuramente mi sono sentita più libera e pronta a focalizzarmi solo su quello che sarà il mio futuro".

Che differenza c'è tra la Martina di oggi e quella di cinque anni fa?

"Credo che in questi cinque anni il mio cambiamento è stato più radicale di quanto io possa effettivamente realizzare. La Martina di adesso sicuramente è più tranquilla, consapevole e amata. In questi cinque anni ho imparato e sono riuscita anche ad accettare il supporto altrui e a creare solide amicizie che mi seguiranno anche fuori dalle mura scolastiche. Sono sempre stata una ragazza che a scuola se la cavava, ma con questo percorso ho acquisito maggiore consapevolezza anche dei miei limiti e delle lacune che mi caratterizzano, permettendomi di avere degli spunti di miglioramento. Il liceo mi ha insegnato come “l’intelligenza scolastica” sia solo una piccola parte della vita e quanto siano importanti altri aspetti come l’altruismo e la capacità di accettare le opinioni altrui e lavorare tutti insieme, mettendo da parte le difficoltà personali. Pertanto credo che la Martina di adesso, a differenza della Martina che entrò al liceo cinque anni fa, è molto più consapevole, matura e pronta a mettersi in dubbio per poter migliorare e scoprire lati di sé che prima non aveva mai considerato".

Progetti per il futuro?

"Per quanto riguarda il mio futuro non ho ancora una visione sicura, anche se sono sicura che continuerò gli studi affrontando un percorso universitario. La scelta della facoltà non è stata per niente facile perché non è stato facile trovare un equilibrio tra ciò che mi piacerebbe fare e ciò per cui sono portata ma per il momento credo andrò a fare Ingegneria Chimica così da conciliare i due ambiti che più mi preme approfondire: la matematica e la chimica. Per il resto questa è l’unica scelta sicura perchè anche la sede in cui studierò è ancora incerta. Quest’estate sarà caratterizzata da grandi scelte e spero da tanti cambiamenti: i progetti sono tanti adesso non resta che metterli in pratica".