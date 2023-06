Meldola, il Comune pagherà il “voucher centro estivo” a tutte le famiglie non rientranti nel contributo regionale

L'amministrazione comunale di Meldola pagherà con risorse proprie il “voucher centro estivo” alle famiglie, che pur avendo i requisiti previsti dalla Regione, non rientrano tra i beneficiari del contributo regionale. Sono 179 le famiglie meldolesi che hanno fatto richiesta del “voucher centro estivo” e solo 100 famiglie rientreranno tra gli assegnatari del contributo erogato dalla Regione. Il Comune garantirà pertanto, con circa 23mila euro di fondi propri, a tutte le 79 famiglie meldolesi che avevano richiesto il “voucher centro estivo” un sostegno economico di importo pari a quello del contributo regionale. “Le risorse necessarie per sostenere tutte le famiglie rimaste escluse saranno coperte con fondi propri del Comune ritenendo questa una priorità per garantire a tutti i bambini la frequenza ai centri estivi”, affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessora ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli.