Quasi 2mila chilometri a piedi, l'impresa a 44 anni: il "viaggio da sclero" di Michele tocca la Val Bidente

Quasi 2000 chilometri a piedi in 87 tappe con una media di 26 chilometri al giorno, dal comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, passando anche per Civitella di Romagna lungo la via romea-germanica. È l’impresa di Michele Agostinetto, 44enne affetto da sclerosi multipla, che ha deciso di intraprendere questo lungo viaggio per dare coraggio a chi come lui sta vivendo questa malattia e far riscoprire l’importanza delle piccole cose quotidiane.

Michele, dopo aver scoperto un anno fa di avere la sclerosi, ha deciso di riprendersi la sua vita organizzando con l’aiuto di amici e familiari questo viaggio che può essere seguito passo passo sul sito e sui social del progetto “Un viaggio da sclero”, anche in real time collegandosi al sito internet www.unviaggiodasclero.it . Il cammino di Michele è iniziato il 1 maggio e domenica è arrivato nel comune di Civitella, dove è stato ricevuto da un rappresentate dell’amministrazione comunale e ospitato nell’ostello all’interno del Castello di Cusercoli.

Il viaggio di Michele è proseguito lunedì alla volta di Santa Sofia e Bagno di Romagna e terminerà il 22 agosto a Santa Maria di Leuca. "È stato emozionante accogliere Michele - commenta l’assessore Francesco Samorani - e manifestargli la vicinanza dell'amministrazione comunale per l’impresa che sta realizzando. Michele è davvero un ragazzo straordinario e gli facciamo un plauso per il coraggio e la determinazione con i quali sta affrontando questa sfida utile anche a raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia che in Italia purtroppo colpisce oltre 120.000 persone".