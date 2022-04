Lutto nel mondo dell’imprenditoria: addio al costruttore edile Romeo Lippi

È mancato nella notte del 25 aprile, all'età di 71 anni, il noto imprenditore edile Romeo Lippi, fondatore, nel 1975, dell'omonima immobiliare, attiva da 47 anni. Galeatese di nascita, è a Forlì che ha realizzato il maggior numero di costruzioni, contribuendo, con la loro estetica avanguardista, all'innovazione architettonica della città mercuriale. Con grande lungimiranza, Lippi ha anticipato costruzioni moderne anche a livello ecologico prima che l'ecosostenibilità divenisse una consuetudine.

Non solo il forlivese, ma anche Cesena, Milano Marittima e Cervia sono state scelte dall'imprenditore per costruire immobili sia civili, sia industriali, sempre caratterizzati dalla massima cura e ricerca della bellezza estetica e di tecniche innovative che costituiscono la natura dell'azienda. Forlì ha perso un grande imprenditore, ma non il suo retaggio, trasmesso ai suoi collaboratori in oltre trent'anni di lavoro sinergico.