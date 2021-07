Nudo in tivù per trovare una partner: giovane forlivese non trova la dolce metà nel format hot

Nudo in tivù per trovare una partner. Anche un commesso di Forlì ha partecipato ad una puntata, girata molti mesi fa, di "Naked Attraction", format di origine britannica in cui si parla di sesso in onda dal febbraio scorso sul canale Nove del digitale terrestre (e la relativa piattaforma Discovery Plus) E' un programma un po' particolare, dove sei giovanotti, più o meno muscolosi, più o meno pelosi, più o meno alti e anche più o meno dotati, vengono chiusi nudi dentro sei box di diverso colore e una ragazza, parlando con la conduttrice, ne elimina uno alla volta per arrivare ad andarsene insieme al prescelto, tutto nudo e felice.

Come detto si parla di sesso, ma non si vede. Infatti i giovani, provenienti da varie città d'Italia, mostrano inizialmente la parte bassa (debitamente pixellata, impossibile a vedersi), poi quella alta ma mai il volto. In più non possono parlare. A parlare sono solo la conduttrice e la partecipante che fanno complimenti o trovano difetti ai fisici (e anche a qualcos'altro) dei ragazzi in mostra. Il volto dei sei concorrenti si vedrà solo alla fine, quando i cinque vengono eliminati e l'ultimo, quello che resta, vince.

Nella puntata di domenica sera era presente anche un commesso forlivese, di circa 25 anni, che è stato eliminato per primo dalla concorrente perché, a dire della ragazza che sceglieva il suo partner, non era abbastanza peloso. Lui l'ha presa bene, ed è uscito dal box come mamma l'ha fatto e col volto scoperto. "Pensavo mi eliminasse per l'altezza e invece non è stato così", la sua reazione. Poi, voltandosi di schiena, se n'è andato. Dato il contesto, per il giovane forlivese, nonostante la brevità, la partecipazione è sicuramente una di quelle che non si scordano più.