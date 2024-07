Nicolò si diploma all'Iti con la lode: "E' stato un viaggio di scoperta e crescita personale"

Si definisce "un ragazzo solare e umile". Ha terminato l'ultimo anno di Istituto Tecnico Industriale con la lode, diplomandosi dopo aver seguito l'indirizzo "elettronica". "Amo aiutare chiunque ne abbia bisogno, e credo che la gentilezza sia una delle cose più importanti non per altro sono donatore Avis e Admo - si descrive -. Mi piace restare con i piedi per terra, anche quando ottengo buoni risultati nello studio o nelle attività che faccio. Durante la scuola, mi sono impegnato molto nello studio, ma ho anche partecipato a diverse attività extracurricolari, soprattutto per quanto riguarda attività di beneficenza e comunali. Fuori dalla scuola, sono un ragazzo curioso e ho molte passioni. Mi piace leggere e stare a contatto con la natura perchè credo che nella quiete di un bosco o nel suono melodioso di un ruscello, si possa trovare una serenità che ci ricorda la semplicità e la bellezza della vita stessa. Ovviamente mi piace inoltre passare del tempo con la mia famiglia e i miei amici. Cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose e di incoraggiare gli altri a fare lo stesso. Ora che ho finito la scuola superiore, sono entusiasto e pronto per nuove sfide. Non vedo l'ora di scoprire dove mi porterà il futuro, mantenendo sempre il mio sorriso e la mia umiltà".

Come definirebbe il suo percorso scolastico?

"Definirei il mio percorso scolastico come un viaggio di scoperta e crescita personale. Sono un ragazzo che ha sempre ottenuto ottimi risultati, grazie alla mia dedizione e al mio impegno costante. La mia curiosità mi ha spinto a esplorare diverse materie e ad approfondire ogni argomento che incontravo. Ho sempre cercato di andare oltre ciò che veniva insegnato in classe, ponendomi domande e cercando risposte in autonomia. Questo approccio mi ha permesso di sviluppare un amore profondo per il sapere e una grande capacità di adattamento e problem-solving".

Perchè ha scelto l'indirizzo di Elettronica?

"Ho scelto l'indirizzo di Elettronica perché fin da piccolo sono sempre stato affascinato dal funzionamento dei dispositivi elettronici e dalla tecnologia in generale. L'elettronica rappresenta per me una perfetta combinazione di teoria e pratica. Amo l'idea di poter progettare e costruire circuiti che possano risolvere problemi reali e migliorare la vita delle persone. Inoltre, il settore dell'elettronica è in continua evoluzione, offrendo infinite possibilità di apprendimento e innovazione. Scegliendo questo indirizzo, ho voluto seguire la mia passione e prepararmi per un futuro in un campo che considero dinamico e pieno di opportunità".

Per cinque anni ha fatto il pendolare da Santa Sofia. Le è pesato questo aspetto?

"Per cinque anni ho fatto il pendolare da Santa Sofia, e anche se non è stato sempre facile, considero questa esperienza come una parte significativa del mio percorso scolastico. Sicuramente ci sono stati momenti in cui il viaggio quotidiano è stato faticoso e stancante, soprattutto durante le giornate più lunghe o quando il tempo non era favorevole. Ammetto che spesso sono stato invidioso dei miei compagni di classe che in 10 minuti erano a casa, tuttavia ho cercato di sfruttare al meglio questo tempo, utilizzandolo per dormire, studiare, leggere e, talvolta, instaurare nuove amicizie. Alla fine, il pendolarismo mi ha insegnato molto sulla gestione del tempo e sulla disciplina. Ha rafforzato la mia determinazione e la mia capacità di adattamento, rendendomi più organizzato. Anche se ci sono stati giorni difficili, credo che questa esperienza mi abbia aiutato a crescere e a diventare la persona che sono oggi".

Come si affronta la maturità?

"Sicuramente, la cosa da evitare assolutamente per affrontare la maturità è farsi prendere dal panico per la mole di studio da affrontare. È fondamentale prendere appunti e fare schemi per tutto l'anno scolastico, in modo da facilitare e semplificare il lavoro nelle settimane di ripasso prima del fatidico giorno dell'orale o dello scritto. Gestire il tempo diventa essenziale, poiché non è possibile ripassare in poche settimane tutto il programma svolto nel dettaglio di tutte le materie. Affrontare la maturità con un atteggiamento positivo e fiducioso è altrettanto importante. Credere nelle proprie capacità, rimanere determinati e non esitare a chiedere aiuto, sia ai docenti che ai compagni di classe, quando necessario, sono elementi che possono contribuire significativamente al successo. Un approccio organizzato e sereno, insieme a una preparazione costante durante l'anno, sono le chiavi per superare la maturità con successo".

Si aspettava di diplomarsi con la lode?

"Non mi aspettavo di diplomarmi con la lode, ma è sempre stato un traguardo che ho sognato e per cui ho lavorato duramente. Ho cercato di dare il meglio di me in ogni materia, impegnandomi costantemente per migliorare e approfondire le mie conoscenze. Raggiungere questo obiettivo è stato gratificante e mi ha dato una grande soddisfazione personale, dimostrando che con impegno e determinazione si possono raggiungere risultati significativi".

Per raggiungere questo risultato ha dedicato tutto il suo tempo allo studio?

"Per raggiungere il risultato di diplomarmi con la lode, ho certamente dedicato una parte significativa del mio tempo allo studio. Tuttavia, ho sempre cercato di mantenere un equilibrio sano tra studio, attività extracurriculari e momenti di relax. Gestire il tempo in modo efficace è stato fondamentale: ho pianificato le mie giornate in modo da coprire tutte le materie in modo equilibrato, evitando di procrastinare e assicurandomi di sfruttare al massimo ogni momento dedicato allo studio. Anche se lo studio è stato una priorità, ho anche trovato importanti le pause e i momenti di svago, che mi hanno aiutato a ricaricare le energie e a mantenere la concentrazione. Sono riuscito, in questo modo, a vivere a pieno la mia adolescenza non facendomi mancare mai uscite con gli amici, discoteche, vacanze in montagna ed altro".

Cosa le resta di questi cinque anni di Itis?

"Di questi cinque anni all'Itis mi resta un ricco bagaglio di esperienze e conoscenze che mi hanno arricchito personalmente e accademicamente. Ho imparato non solo le basi teoriche delle materie tecniche e scientifiche, ma anche importanti competenze pratiche attraverso laboratori e progetti. Inoltre, ho sviluppato abilità nel problem-solving, nel lavoro di squadra e nella gestione del tempo, tutte cruciali per affrontare le sfide future. Oltre agli aspetti accademici, conserverò per sempre i preziosi ricordi delle amicizie strette e delle relazioni costruite con compagni di classe e insegnanti. Anche se i primi 2 anni sono stati molto complicati a causa del Covid-19 non scorderò mai le risate all’interno delle video lezioni, la prima volta che abbiamo rivisto i professori dopo la pandemia, la difficoltà ad indossare le mascherine per il caldo, le riunioni dei rappresentanti di classe in aula magna e tante altre cose. Tutti questi legami e ricordi hanno contribuito a rendere il mio percorso scolastico più ricco e significativo. Infine, l'Itis mi ha preparato anche ad affrontare il mondo reale, fornendomi una base solida su cui costruire il mio futuro professionale nel campo dell'elettronica o in altri settori tecnici. Sono grato per tutte le esperienze vissute e per le lezioni apprese durante questi anni, che mi accompagneranno nel mio percorso di crescita personale e professionale".

Darà seguito al suo cammino di studi?

"Sì, desidero proseguire i miei studi iscrivendomi all’Università di Ingegneria dell’Energia Elettrica a Bologna. Questo percorso non solo mi permetterà di approfondire le mie conoscenze nell'ambito dell'elettronica e dell'elettrotecnica, ma mi darà anche l'opportunità di seguire la mia passione per il viaggio. Vorrei poter unire le competenze tecniche acquisite con l'esplorazione di nuovi luoghi e culture, contribuendo così allo sviluppo sostenibile e all'innovazione nel settore energetico. Studiare a Bologna, con la sua ricca tradizione accademica e la sua vivace comunità studentesca, mi fornirà un ambiente stimolante per crescere sia personalmente che professionalmente".