Piazza Saffi videosorvegliata h24: attivate le telecamere, “Città più sicura”

Attivate le telecamere di videosorveglianza in Piazza Saffi. “Funzionanti h24, ci restituiscono una visione di Piazza Saffi a 360 gradi - spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Con questa operazione andiamo a implementare la rete di videosorveglianza attiva in tutta la nostra città coprendo una porzione di centro storico davvero strategica, in cui gravitano centinaia di persone ogni giorno e operano numerosi esercenti, rendendola molto più sicura”.

“Nel 2023 proseguiremo su questa strada; continueremo ad investire risorse importanti per elevare l’indice di legalità e percezione della sicurezza nella nostra comunità - prosegue Mezzacapo -. Una città più sicura si traduce infatti in una città sempre più vivibile, attrattiva e dove investire e aprire un’attività risulta molto più incentivante. Anche questo vuol dire investire sulla sicurezza e su accurati sistemi di prevenzione che, oltre a rappresentare un forte deterrente per la criminalità organizzata, si traducono in un punto di riferimento importantissimo per le attività di indagine e investigazione delle nostre Forze dell’Ordine”.