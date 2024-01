Una palestra nel cuore del verde: inaugurata la prima Popup Sport Zone di Forlì

Inaugurata lunedì la prima palestra all’aperto al Parco Paul Harris. "Una struttura che è un valore aggiunto rispetto a un’area verde pubblica che è già dedicata allo sport grazie alla presenza di campi da giuoco, percorsi vita e luoghi di aggregazione", afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, che ha affiancato il sindaco Gian Luca Zattini nella cerimonia del taglio del nastro.

Forlì, prosegue Mezzacapo, "è una delle 10 città insieme ad Alessandria, Bari, Como, Ferrara, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno e Verona che ospitano con orgoglio il progetto di Asc, interamente finanziato dal Dipartimento dello Sport del Ministero, che indirettamente include non solo giovani, ma nche tanti anziani che da maggio a settembre aderiscono sia in forma individuale che associata all’iniziativa Comunale denominata “Sport nei Parchi” ed è proprio in aree come queste che tanti concittadini praticano attività motoria all’aria aperta e che d’ora in poi potranno utilizzare gratuitamente tutti gli attrezzi a disposizione. Lo sport, accanto allo stile di vita, è il primo presidio per la salute delle persone e creare questi spazi è un bellissimo regalo per la città".

Conclude Mezzacapo: "Sono molto contento e fiero che in questi anni lo sport forlivese sia cresciuto e si sia riposizionato a livello nazionale in alcuni sport dove la città può vantarsi di avere numerosi talenti. Abbiamo lavorato tanto, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuire a generare modelli urbani sostenibili, favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute".

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di un testimonial d’eccezione, il campione olimpionico Maurizio Damilano, del presidente regionale di Asc Emilia Romagna, Raffaele Ladogana; del presidente provinciale di Asc Forlì Cesena, Massimo Manuzzi; dei project manager di Asc, Maria Assunta Martino e Marco Visconti.

Il progetto

Il progetto Popup Sport Zone trae origine dalla consapevolezza che la pratica dell’attività fisica è strettamente connessa all’ambiente in cui si risiede e al contesto in cui si vive: il modello di riferimento è quello della “città in 15 minuti”, che mira a garantire al cittadino la possibilità di svolgere alcune funzioni essenziali, compresa l’attività sportiva, entro distanze percorribili in 15 minuti a piedi o in bicicletta dalla propria abitazione. Le Popup Sport Zone, oltre ad incentivare la pratica sportiva, la socialità e l’integrazione, mirano dunque a generare modelli di sviluppo urbano sostenibili, favorendo la riduzione dei tempi impiegati per gli spostamenti e contribuendo a contenere le emissioni inquinanti. La realizzazione delle Popup Sport Zone sarà inoltre accompagnata dalla creazione di una app dedicata e di un sistema ad elevato livello di digitalizzazione. In particolare, in ognuna delle aree attrezzate, sarà presente un QR code che, dopo essere stato inquadrato, consentirà di conoscere le attività che è possibile praticare sugli attrezzi installati.

Gli obiettivi delle Popup Sport Zone, realizzate con l’intervento finanziario e progettuale di Asc, sono quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Le Popup Sport Zone sono infatti aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili e dunque accessibili da tutti, gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata.