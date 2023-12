Il vero spirito del Natale nel Presepe Vivente dei Bambini: “Manteniamo vive le nostre tradizioni”

Si incarna sui volti del piccolo Sebastiano Sarpieri, Gesù, Matilde Piffanelli, Maria, e Lorenzo Petruzzo, Giuseppe, quest’ultimi alunni della scuola media “La Nave”, il vero spirito del Natale. Occhi e sorrisi al centro di una Natività, circondata da oltre 300 figuranti tra piccoli e ragazzi che hanno dato vita alla ventiduesima edizione del Presepe Vivente dei Bambini, curato dagli operatori della cooperativa sociale Domus e reso possibile grazie all’impegno delle scuole la Nave, dell’associazione Gli Elefanti e della parrocchia San Giovanni in Coriano. La rappresentazione è tornata ai piedi di San Mercuriale dove mancava dal 2019, prima che esplodesse la pandemia da covid.

“Si tratta di un momento molto atteso, che ogni anno rinnova il senso della comunità - le parole dell’assessora alle Politiche Educative, Paola Casara -. C’eravamo promessi lo scorso anno col vescovo Livio Corazza che saremmo tornati ai piedi di San Mercuriale anche per celebrare gli 800 anni del presepe di San Francesco in un luogo simbolico della nostra città. Siamo orgogliosi che tante persone possano sentire così il vero senso del Natale”. “E’ bello celebrare ogni anno il presepe vivente, uniti e presenti davanti a Gesù - la voce di Corazza -. Incoraggio tutti a realizzare un piccolo presepe in casa, anche un semplice disegno di Gesù bambino, per ricordarci che nasce in mezzo a noi”. “Manteniamo viva questa tradizione che arriva da lontano e che fa parte della nostra storia - l’appello del sindaco Gian Luca Zattini -. Abbiamo vissuto un anno complicato con la tragedia dell’alluvione che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, ma anche con tante guerre nel mondo che stanno mietendo vittime. Il presepe è un momento di serenità e pace che ci deve accompagnare sempre”. “Gesù fa della nostra vita un dono”, esclamazione di don Enzo Scaioli, ricordando “chi è lontano” e portando un abbraccio agli ammalati.

Il Presepe Vivente dei Bambini è nato nel 2001 attorno al sagrato della Chiesa di Coriano, realizzato da 50 ragazzi dei Centri Educativi della cooperativa sociale Domus Coop di Forlì. Una piccola iniziativa che dopo qualche anno è approdata in centro storico a Forlì: anno dopo anno, presepe dopo presepe, ad iniziare dalle scuole La Nave, si sono aggiunte tante realtà educative, scuole, associazioni e parrocchie. E così il Presepe Vivente è diventato un gesto cittadino che coinvolge 700 tra ragazzi e adulti che in abiti palestinesi e medievali animano i quadri viventi per raccontare gli episodi della nascita di Gesù. Ogni anno quella nascita riaccade e “vivere” il Presepe è come essere partecipi di quell’avvenimento in prima persona.