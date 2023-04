Balconi, giardini e vetrine della Cava e Villanova si riempiono di fiori per un foto-contest social

Riempire di fiori i balconi, i giardini ed anche le vetrine degli esercizi commerciali. E' questo lo spirito del concorso "Quartiere 10 In Fiore" rivolto ai residenti della Cava e Villanova. "L'obiettivo - ha dichiarato Eleonora Visani, coordinatrice del quartiere - è quello valorizzare il nostro territorio attraverso la cura ambientale". L’allestimento può essere realizzato con piante e fiori naturali, ma anche utilizzando materiale di recupero o riciclati. I partecipanti dovranno semplicemente fare una foto e pubblicarla sulla pagina Facebook appositamente creata “Quartiere 10In Fiore" o sui propri social utilizzando l'hastag Q10infiore, fino al 14 maggio.

Si può partecipare singolarmente o anche come gruppi condominiali, come associazioni, parrocchie, scuole di ogni ordine e grado. Le foto che avranno ricevuto più like, riceveranno un riconoscimento dal comitato di Quartiere Cava - Villanova. Le categorie a cui si può partecipare sono tre: giardino o aiuola, terrazzo o finestra, vetrina. L’iniziativa è gratuita, ma aperta solo ai residenti del Quartiere 10. Tutti cittadini sono invitati a partecipare con fantasia per rendere ancora più bello e colorato il quartiere. Per informazioni: quartiere10@comune.forli.fc.it