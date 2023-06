Riapre via Padulli, il sindaco: “Con il cuore rivolto a chi non c’è più”

Riaperta martedì via Padulli. Era chiusa al traffico dal 17 maggio. “Alle operazione di smaltimento delle acque, rimozione rifiuti e fango, sono seguite quelle di lavaggio del manto stradale - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. Un altro piccolo passo verso la normalità, con il cuore e il pensiero sempre rivolto a chi non c’è più”. In via Padulli, nella drammatica notte dell’alluvione, hanno trovato la morte i coniugi Franco Prati, 64 anni, e di Adriana Mazzoli, 53 anni. I due cadaveri vennero trovati all'interno dell'edificio, probabilmente allagato in pochi istanti dalla grande massa d'acqua che si riversava dal Montone, mentre la strada si trova su un suolo lievemente più basso dell'asse di viale Bologna.